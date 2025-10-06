FGV lança curso de formação executiva em seguros

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lança o curso de Formação Executiva em Seguros, voltado a profissionais que buscam obter conhecimento sobre o mercado de seguros e resseguros em curto prazo.

Com duração de oito semanas (64h/aula), o curso possui três módulos: Conceitos Gerais, que abrange os principais players e estrutura do mercado no setor de seguros e resseguros no Brasil, teoria do risco coletivo e formação de preços, margem de solvência; Funcionamento do mercado de seguros, com conteúdo de legislação, open insurence; Fixação de prêmios e limites de garantia securitária, regulação prudencial, reserva técnica exigida das seguradoras e resseguradoras; e Principais ramos de seguro e tendências atuais.

O processo seletivo é composto pela participação do candidato em uma reunião de orientação acadêmica. As aulas começam a partir do dia 22/10, às segundas e quartas, das 19h às 22h30. Mais informações: Link