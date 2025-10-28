EXCLUSIVO – A Garantia de Aluguel é um título de capitalização utilizado para substituir o fiador ou o seguro de fiança locatícia como garantia no contrato de locação. Uma das suas barreiras de entrada sempre foi a necessidade do aporte inicial, cujo valor é combinado entre as partes, mas que representa um custo a mais para o inquilino, justamente no momento em que ele possui mais obrigações financeiras. A Icatu Seguros conseguiu resolver este entrave oferendo a possibilidade de pagamento do título de capitalização em até 18 vezes no cartão de crédito.

O título de capitalização como garantia de aluguel ainda é pouco conhecido por muitos locatários e imobiliárias, mas vem ganhando força como alternativa segura e simples em relação ao tradicional seguro fiança locatícia ou depósito caução. De acordo com Marcelo Oliveira, diretor de Produtos de Capitalização da Icatu, 100% das operações da companhia nesse segmento são intermediadas por corretores. “A gente não se relaciona diretamente com o cliente final nem com a imobiliária. Nosso grande parceiro de distribuição é o corretor”, destacou.

A Icatu investe em treinamento e capacitação, aproximando sua equipe comercial dos profissionais de corretagem. “Temos dado bastante acesso à informação e apoio constante. Isso se refletiu em crescimento: enquanto o mercado expandiu 6,7% no último ano, nós crescemos 9,6% nesse segmento”, afirmou.

O principal diferencial do produto, segundo Oliveira, é o resgate integral do valor aplicado ao final do contrato de locação, desde que o cliente permaneça adimplente. “Enquanto o seguro-fiança funciona como o seguro do carro, o cliente paga e renova anualmente, no nosso caso há um pagamento único, e ao final ele recebe 100% do valor investido. Isso é um grande atrativo”, explicou.

O produto também mantém o tradicional apelo dos sorteios, muito presente na cultura brasileira. “O mercado lotérico é fortíssimo no Brasil. Esse aspecto do sorteio agrega valor emocional ao produto”.

Um dos desafios históricos do título de capitalização é o pagamento à vista. Para contornar essa barreira, a Icatu lançou recentemente a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito. “Essa inovação ajuda o cliente que tem recursos limitados no momento da contratação”, disse Marcelo, acrescentando que outro diferencial é que o título não exige análise de crédito, algo que pode impedir a aprovação de um seguro-fiança. “Nesse sentido, nosso produto se torna uma alternativa inclusiva e acessível”, completou.

Kelly Lubiato