No momento em que o Brasil celebra o Mês da Criança, a Fundación Mapfre reafirma seu compromisso contínuo com o desenvolvimento e o bem-estar de milhares de jovens em todo o país. Por meio do apoio a diversas instituições sociais, a organização beneficia diretamente mais de 18 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, além de suas famílias, consolidando seu papel como agente de transformação social.

Com uma trajetória de 50 anos, a instituição dedica-se a promover o acesso à educação, saúde, cultura e esporte, acreditando no potencial de cada jovem para construir um futuro melhor. Os projetos apoiados no Brasil refletem essa missão, com iniciativas que abrangem desde reforço escolar e atividades culturais até programas de saúde e inclusão social, presentes em diferentes estados.

Atuando em comunidades de todas as regiões brasileiras, a entidade busca fomentar a educação integral de crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Sua estratégia consiste em firmar parcerias com organizações sociais que desenvolvem projetos nas áreas de educação, saúde, nutrição, empregabilidade e empoderamento feminino, fortalecendo as redes locais de transformação.

“Um dos nossos objetivos é criar oportunidades e oferecer as ferramentas necessárias para que essas crianças e jovens possam sonhar e alcançar seu pleno potencial”, afirma Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil. “Ver o impacto positivo que esses projetos geram na vida de tantos brasileiros é o que nos motiva a continuar e a expandir nosso trabalho. Em 50 anos de história, aprendemos que investir na infância é o caminho mais seguro para construir uma sociedade mais justa e desenvolvida para todos.”

O apoio oferecido abrange uma ampla gama de projetos, selecionados com base em seu impacto social e na seriedade do trabalho desenvolvido pelas entidades parceiras. O resultado é uma rede de solidariedade que leva esperança e oportunidades para quem mais precisa. A atuação se estende por todo o território nacional, com um olhar atento às necessidades específicas de cada localidade, refletindo o compromisso com um desenvolvimento social amplo e inclusivo.

No Sudeste, região que concentra nove projetos apoiados, são beneficiadas mais de 7 mil crianças e adolescentes, com iniciativas que vão de programas de educação integral e capacitação profissional, até projetos de inclusão por meio do esporte e da cultura. As entidades apoiadas estão em São Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo novas perspectivas e um ambiente seguro para o completo desenvolvimento.

No Norte e no Nordeste, o foco está em projetos que combatem a evasão escolar, promovem a segurança alimentar e incentivam a inclusão de crianças neurodivergentes. Nas regiões, são mais de cinco instituições apoiadas, entre Alagoas, Amazonas, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Juntas, beneficiam mais de 9 mil crianças.

Nas regiões Sul e Centro-Oeste, são beneficiadas quase mil crianças em três projetos, em Brasília, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As instituições apoiadas desenvolvem projetos que levam atendimento médico e odontológico a crianças carentes, além de promoverem palestras e atividades sobre direitos e deveres, formando cidadãos mais conscientes e participativos.

A instituição reitera seu compromisso com o desenvolvimento social do país e continuará a investir em programas que promovam a educação, a saúde e a cidadania, convicta de que a garantia dos direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada e essencial para o futuro.