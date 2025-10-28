Justos fecha parceria com Segfy para ampliar oferta de seguros digitais

A Justos, seguradora de automóveis que utiliza tecnologia para recompensar motoristas conscientes, firmou uma parceria com a Segfy, plataforma de gestão e distribuição de seguros. O acordo busca oferecer mais agilidade, inovação e oportunidades de negócios para corretores de seguros em todo o país.

Com mais de três décadas de atuação, a Segfy conecta mais de 5,4 mil corretoras e 11 mil usuários ativos diariamente, consolidando-se como um dos principais canais de distribuição do setor. A integração com a Justos ocorre em um momento de expansão da plataforma, que tem investido em soluções tecnológicas voltadas à digitalização e eficiência dos processos.

“A parceria com a Justos fortalece nosso propósito de sermos um canal de distribuição completo, com tecnologia de ponta para aprimorar a jornada e os resultados dos corretores. 2025 tem sido um ano de grandes entregas estratégicas para a Segfy, e essa conquista reforça nossa missão de conectar seguradoras e corretores com inovação e eficiência”, afirma Marcos Villa, CEO da Segfy.

A novidade marca também o lançamento do Foxfy, novo produto da Segfy que utiliza inteligência artificial para simplificar o processo de cotação. A ferramenta permite que o corretor realize cotações pelo celular, com interação via WhatsApp e envio de informações por voz, imagem ou texto, tornando a experiência mais ágil e intuitiva.

Para Luciano Lima, diretor comercial da Justos, a parceria representa um avanço importante na aproximação com os corretores. “A Segfy tem um papel fundamental no ecossistema de seguros, e estar presente nessa plataforma significa oferecer mais autonomia e eficiência aos profissionais. A combinação entre a tecnologia da Justos e a capilaridade da Segfy eleva o nível de conveniência e competitividade do mercado”, destaca o executivo.

Com a integração, os corretores que utilizam a Segfy passam a ter acesso facilitado ao seguro auto da Justos, que oferece precificação inteligente baseada no comportamento do motorista, atendimento 100% digital e programa de recompensas voltado à direção consciente. A iniciativa reforça o compromisso da Justos em tornar o seguro auto mais justo, acessível e centrado nas pessoas.