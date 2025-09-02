Ultima atualização 02 de setembro

Wiz Co é homenageada nos 30 anos da Revista Apólice

Wiz Co e Wiz Corporate são homenageadas por apoiar a comunicação no mercado de Seguros
Marcus Vinicius e Kelly Lubiato

Na última semana, a Wiz Co. corretora de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, participou da celebração de 30 anos da Revista Apólice e foi uma das empresas homenageadas por contribuir para a comunicação do mercado de seguros.

Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co, representou a companhia e a unidade de negócios, Wiz Corporate, recebendo o reconhecimento pela atuação no setor. “Fico muito feliz por sermos reconhecidos como apoiadores da comunicação para o mercado de seguros, pois acredito na importância de disseminar mensagens claras, objetivas e sem ‘segurês’ para alcançar o maior número de pessoas”, celebra Marcus.

“Além disso, reconhecemos a importância da Apólice para o mercado e comunicação do nosso setor”, completa.

O evento reuniu mais de 200 convidados atuantes no mercado de seguros, incluindo executivos de grandes companhias.

