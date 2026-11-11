PASI Farma oferece frete fixo de R$ 25 em todo o país

O Seguro PASI anunciou condições especiais para a compra de medicamentos e produtos farmacêuticos por meio do PASI Farma, serviço disponibilizado aos segurados que possuem o benefício contratado. Até 31 de dezembro de 2026, a iniciativa oferece frete fixo de R$ 25 para entregas em todo o Brasil, gratuidade em Belo Horizonte e desconto de 10% com frete grátis no primeiro pedido, independentemente da região do país.

A campanha busca reduzir os custos de aquisição e entrega de medicamentos, uma despesa que representa uma parcela relevante do orçamento das famílias brasileiras. Segundo levantamento do IPC Maps citado pela empresa, os gastos com medicamentos chegaram a R$ 238,9 bilhões em 2025, crescimento de 10,7% em relação aos R$ 216 bilhões registrados em 2024.

O PASI Farma permite a compra de medicamentos e outros produtos farmacêuticos a preço de custo, segundo a companhia. O serviço também anuncia condições competitivas para medicamentos genéricos, com atendimento disponível para segurados de diferentes regiões do país.

Uma das características do PASI Farma é a realização de todo o processo de compra pelo WhatsApp. O segurado pode solicitar cotações, consultar os produtos disponíveis e concluir o pedido pelo canal, com entrega no endereço informado.

Durante a campanha, os pedidos realizados por segurados elegíveis terão frete fixo de R$ 25 para destinos fora de Belo Horizonte. Na capital mineira, onde está localizada a Central PASI, a entrega será gratuita. Para a primeira compra, a empresa oferece uma condição adicional: desconto de 10% sobre o pedido e frete grátis para qualquer cidade brasileira.

Além dos medicamentos, o serviço disponibiliza vitaminas, suplementos e produtos de higiene, ampliando as opções de compra para os segurados.

O PASI Farma também oferece um serviço de Orientação Farmacêutica, por meio do qual os usuários podem esclarecer dúvidas relacionadas a prescrições médicas, formas de utilização dos medicamentos, possíveis interações medicamentosas e outros aspectos dos tratamentos. A proposta é reunir a compra de produtos farmacêuticos e o acesso à orientação especializada em um mesmo canal, complementando os benefícios oferecidos aos trabalhadores que possuem a solução vinculada ao seguro.

Além das condições do PASI Farma, a companhia preparou ofertas para empresas durante a Black November, contemplando tanto aquelas que já possuem seguro de vida do PASI quanto as que contratarem o produto durante o período.

As condições comerciais para empresas podem ser consultadas na página da campanha Black November 2026. As ofertas do PASI Farma permanecem válidas até 31 de dezembro de 2026 e são destinadas aos segurados que possuem o serviço contratado.