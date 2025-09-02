EXCLUSIVO – O mercado brasileiro de seguros vive um momento de expansão consistente, com crescimento de dois dígitos e forte apetite por consolidação. Neste cenário, as corretoras de seguros assumem papel estratégico como elo principal na distribuição de produtos — e também como alvo de operações de fusões e aquisições (M&A).

Este relatório inédito, produzido pela Revista Apólice em parceria com a CFI, traz uma análise profunda sobre as dinâmicas de M&A no setor de corretoras, revelando as principais tendências, critérios de avaliação, estratégias de preparação e oportunidades de valorização para empresas do segmento.

Entre os principais destaques estão um panorama do mercado, mostrando que o setor de seguros brasileiro representa 6,2% do PIB, com potencial de crescimento até o patamar de mercados maduros como EUA e Japão. O Relatório também apresenta uma estrutura do setor: são cerca de 60 mil corretoras no país, a maioria de pequeno ou médio porte, um cenário ideal para consolidações.

O Relatório também esclarece quais são as motivações para M&A, a expansão geográfica, entrada em novos nichos, ganho de escala e eficiência operacional, além dos critérios dos consolidadores, como governança, carteira de clientes, compliance, especialização e potencial de sinergia.

Você irá conhecer alguns casos de sucesso, com histórias inspiradoras da Alper, Gallagher e MDS, que mostram como as estratégias certas podem transformar uma corretora em referência. Sem contar as orientações práticas e o que fazer para tornar sua empresa mais atrativa, além de como se preparar para uma negociação e saber qual o papel das assessorias financeiras, legais e administrativas.

Voltado a corretores, investidores, consultores, gestores e executivos do setor, o relatório é leitura essencial para quem deseja entender e aproveitar o movimento de consolidação que está moldando o futuro da distribuição de seguros no Brasil.

Você pode baixá-lo gratuitamente aqui.