MDS Brasil adquire Abensur Enris e amplia atuação no Sul

A MDS Brasil anunciou a compra da corretora gaúcha Abensur Enris, ampliando sua presença no Sul do país. A operação, que integra uma carteira de mais de R$ 50 milhões em prêmios, faz parte da estratégia de crescimento da companhia, que já realizou 15 aquisições no Brasil nos últimos sete anos.

Com sede em Porto Alegre e operando desde 1992, a Abensur Enris possui uma boa trajetória no mercado de seguros corporativos, com atuação em riscos empresariais e benefícios. A aquisição marca um avanço estratégico para a MDS, que já conta com presença relevante no Rio Grande do Sul, em Benefícios com clientes no segmento corporativo, e também no agronegócio, onde opera sob a marca Tovese.

“Estamos muito felizes em realizar mais esta operação, que nos permite incorporar à MDS um time de profissionais altamente qualificados e uma importante carteira de clientes, que passam a contar com todos os produtos e serviços oferecidos pela MDS Brasil. Essa aquisição reforça nossa atuação no estado do Rio Grande do Sul, tornando a nossa operação local ainda mais completa e relevante”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

A operação seguirá sob a liderança de Renato Abensur, Igor Machado e Felipe Machado, que passam a integrar o time de executivos da MDS.

“Estamos ansiosos para unir nossas forças e expertise com a MDS, ampliando ainda mais o acesso às melhores soluções do mercado para os nossos clientes. A colaboração entre os times será fundamental para fortalecermos ainda mais nossa proposta de valor e expandirmos nossa presença no setor e na região”, diz Renato Abensur.

“Esta fusão vem reforçar ainda mais o nosso principal objetivo como empresa: entregar valor aos nossos clientes e parceiros”, complementa Felipe Machado.