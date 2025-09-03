Nomad oferece nova solução em seu seguro viagem

A Nomad, fintech especializada em soluções para a vida financeira internacional, anunciou uma novidade para seus clientes. A contratação do seguro viagem da Assist Card passa a incluir, sem custo adicional, uma apólice equivalente para um acompanhante.

O benefício surge em um cenário de alta no turismo internacional. Apenas em novembro de 2024, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) registrou mais de 2 milhões de passageiros brasileiros viajando ao exterior em um único mês, um recorde histórico. No primeiro semestre de 2025, o número de embarques internacionais cresceu 15%.

Segundo a Nomad, 88% dos clientes viajam acompanhados, o que motivou a criação da oferta. “Buscamos soluções que tragam mais conveniência ao cliente e atendam exigências de alguns destinos, como a contratação obrigatória de seguro em países que seguem o Tratado de Schengen”, explica Andrea Mattei, diretor de Shop & Travel da Nomad.

Com mais de 3,5 milhões de clientes, a empresa espera dobrar a adesão ao seguro viagem. A ausência da cobertura pode impedir a entrada em alguns países e gerar custos elevados em casos de emergência médica. Nos Estados Unidos, por exemplo, um atendimento pode ultrapassar milhares de dólares.

Os planos da Assist Card oferecem assistência médica para doenças e acidentes, orientação jurídica em acidentes de trânsito, suporte para perda de documentos e localização de bagagem extraviada. Também há coberturas adicionais, como para gestantes, estudantes e prática de esportes.

A condição promocional é válida por tempo limitado e os planos podem ser contratados pelo site e aplicativo da Nomad.

Além do seguro, a fintech mantém um ecossistema de serviços para viajantes, incluindo o eSIM Nomad Chip, programa de pontos Nomad Pass, acesso ao Nomad Lounge no Aeroporto Internacional de Guarulhos e a ferramenta Viagem em Grupo, que centraliza gastos e facilita a divisão de despesas.