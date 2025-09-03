PROAUTO prestigia 30 anos da Revista Apólice

A PROAUTO prestigiou a celebração dos 30 anos da Revista Apólice como patrocinadora e uma das homenageadas da noite, reconhecendo a contribuição do veículo para o desenvolvimento do segmento segurador no Brasil.

A cerimônia reuniu lideranças do setor, corretores, executivos e parceiros estratégicos, em um encontro que valorizou a importância da comunicação especializada para reduzir assimetrias de informação, fortalecer a confiança entre os agentes da cadeia e impulsionar a inovação com responsabilidade. Representando a PROAUTO, estiveram presentes o CEO, Rafael Torquetti; a diretora financeira, Letícia Costa Ramos; a gerente-geral, Mariana Evangelista; além de outros profissionais e parceiros da associação. A participação reforça a parceria institucional com a Apólice e o compromisso da PROAUTO com iniciativas que elevam o padrão de diálogo e transparência no ecossistema segurador.

Ao celebrar a trajetória da Revista Apólice, a PROAUTO reconhece o papel central do jornalismo setorial na tradução de temas complexos — regulação, distribuição, tecnologia, gestão de risco e experiência do cliente — para uma linguagem clara, prática e orientada à tomada de decisão. O histórico do veículo, marcado por independência editorial, apuração rigorosa e proximidade com os corretores, contribuiu para amadurecer debates, disseminar boas práticas e dar visibilidade a soluções que impactam positivamente toda a cadeia de valor. Para a associação, iniciativas como essa fortalecem um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável, no qual dados e comunicação qualificada seguem como vetores essenciais de crescimento.

Na oportunidade, Rafael Torquetti, CEO da PROAUTO, destacou que a convergência entre informação de qualidade e propósito gera benefícios tangíveis para o mercado. “Pessoas bem-informadas, corretores com repertório ampliado para aconselhar melhor seus clientes e empresas com maior disponibilidade para inovar, em um ambiente regulatório mais eficiente, geram um círculo virtuoso que impulsiona a qualificação e a evolução do segmento. Esse é o caminho escolhido por nós”, destacou.

A associação acredita que o desenvolvimento sustentável do setor depende de uma comunicação responsável, técnica e continuamente atualizada. Por isso, faz questão de investir em plataformas segmentadas e reconhecidas, como a Apólice, que combinam credibilidade, independência e audiência qualificada. “Esse investimento tem três pilares estratégicos: credibilidade, ao fomentar discussões baseadas em fatos, dados e análises sérias; educação e desenvolvimento, ao ampliar o repertório de corretores, parceiros e consumidores, acelerando a adoção de boas práticas e novas soluções; e impacto no negócio, ao reduzir ruídos informacionais, fortalecer relacionamentos profissionais e apoiar a inovação com transparência e compliance. Ao direcionar recursos para veículos especializados no segmento, a PROAUTO assegura que sua mensagem alcance quem decide e transforma o mercado”, reflete Letícia Costa Ramos, diretora financeira.