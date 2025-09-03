Yelum Seguradora é patrocinadora do Makai Beach Tênis

A Yelum Seguradora, marca do Grupo HDI, se apresenta como a patrocinadora oficial do Makai Beach Tennis, campeonato que será realizado entre os dias 11 e 14 de setembro na Arena Makai, localizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza (CE). Recém-chancelado pela Federação de Beach Tennis do Ceará, o torneio passa a contabilizar pontos para o Ranking da Copa das Federações de Beach Tennis 2025, reforçando sua relevância no calendário da modalidade.

O evento reunirá duplas de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais, em diferentes categorias etárias e técnicas. Além da competição, a programação inclui aulas clínicas (experimentais), voltadas especialmente para quem nunca teve contato ou está iniciando no beach tennis. As turmas acontecem entre os dias 12 e 14 de setembro, em diferentes horários, com orientação de profissionais qualificados.

A estrutura do evento contará com 15 quadras, sendo uma quadra central com arquibancada para a torcida, além de lounge com bar, espaços de convivência e transmissão ao vivo pelo YouTube.

Como patrocinadora, a Yelum oferece um stand exclusivo com massagem, água, frutas e snacks para os convidados, além da distribuição de sorvetes para o público geral, nas tardes de sábado e domingo, e dos kits personalizados para as duplas inscritas, incluindo uniformes, ecobags, viseiras e protetor solar. Essas ativações reforçam a proposta da marca de ser um seguro para viver livre, trazendo elementos de conforto, cuidado e segurança para que seus convidados aproveitem cada detalhe da experiência.

“O beach tênis é um esporte que combina energia, bem-estar e valoriza a vida ao ar livre, valores que têm muito a ver com a Yelum. O Makai, além de incentivar o esporte, também aproxima nossos corretores, segurados e colaboradores do nosso compromisso em apoiar experiências que ofereçam liberdade e segurança e traduz o que queremos para todos os nossos públicos: que eles se sintam livres para jogar e para viver”, destaca o diretor executivo de Transformação do Grupo HDI, Daniel Mello.

As inscrições para o campeonato e para as aulas clínicas podem ser feitas até o dia 6 de setembro pelo site oficial do evento: Sistema Tênis Integrado – Link.