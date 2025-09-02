A Generali fechou um acordo com a rede Lopes Supermercados para disponibilizar produtos de seguros aos clientes. A parceria, válida por cinco anos, busca inserir soluções de proteção no dia a dia do consumidor, aproveitando o fluxo de mais de 2 milhões de clientes por mês nas 32 lojas da rede em São Paulo.

A diretora Comercial e Marketing da Generali, Claudia Lopes, explica que o contrato é mais um movimento estratégico relevante por parte da seguradora. “Isso representa mais um passo na trajetória de expansão da empresa e reforça nossa capacidade de entregar soluções de proteção a um grupo cada vez mais amplo e diversificado”, ressalta.

De acordo com Rogerio Camargo, Gestor de Soluções Financeiras do Cartão Lopes, “esta parceria também representa um avanço importante na rentabilização da linha de seguros, construída com base em um acordo justo, sustentável e com enorme potencial de crescimento. Estamos certos de que, juntos, vamos alcançar resultados extraordinários ao longo desta jornada.”

O primeiro serviço lançado com a parceria é o “Lopes Protegido”, que cobre situações como desemprego, afastamento por acidente ou doença e garante o pagamento do cartão em caso de falecimento. O produto também inclui suporte para recolocação no mercado de trabalho.

Segundo as empresas, a iniciativa faz parte de um movimento para diversificar a jornada de consumo, oferecendo serviços financeiros em canais não tradicionais.