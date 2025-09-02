Seguro para pet shops protege negócios em setor em expansão

O mercado pet brasileiro faturou R$ 75,35 bilhões em 2024 , segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e o Instituto Pet Brasil. Pet shops de pequeno e médio porte respondem por quase metade desse total, demonstrando a força e a capilaridade do setor no país, de acordo com dados da Receita Federal divulgados pelo Sebrae . Em um cenário de expansão e aumento da demanda por serviços especializados, proteger esses estabelecimentos tornou-se uma medida estratégica para garantir a continuidade dos negócios.

Pensado para atender às necessidades específicas do setor, no mercado é possível encontrar o seguro para pet shops que oferece proteção em caso de subtração de bens e mercadorias, danos elétricos, vendaval e instalação em novo local, caso a mudança seja definitiva após sinistro. O serviço inclui ainda cobertura de responsabilidade civil, que abrange danos causados a animais ou veículos de terceiros sob responsabilidade do estabelecimento.



Para Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, a contratação desse tipo de seguro representa mais do que uma medida preventiva. “Trata-se de um instrumento de segurança patrimonial diante de riscos inesperados”, afirma. “Os pet shops lidam diariamente com bens de terceiros e estruturas sensíveis. O seguro é um investimento em estabilidade sendo uma alternativa prudente frente à complexidade da rotina operacional desses empreendimentos”.



A contratação pode ser feita de forma personalizada, conforme o porte do pet shop e o tipo de cobertura desejada. Após avaliação técnica, o seguro entra em vigor, protegendo o negócio contra os riscos previstos. “A modalidade oferece amparo financeiro e operacional, reforçando o cuidado com o próprio negócio, uma responsabilidade que acompanha quem atua em um setor cada vez mais profissionalizado”.