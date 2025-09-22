Alper amplia receita e consolida operação no Rio de Janeiro

A Alper Seguros registrou no Rio de Janeiro, entre 2023 e 2024, um aumento de mais de dois dígitos no faturamento e triplicou a base de clientes, consolidando a atuação da filial e fortalecendo a posição da companhia como referência no mercado de seguros da capital fluminense.

“O desempenho excepcional da filial é um testemunho da nossa estratégia de investimento em talentos, inovação e proximidade com o cliente. Estamos redefinindo o patamar de excelência no mercado de seguros carioca e preparando a Alper para um futuro ainda mais promissor”, afirma Alexandre Boccia, VP de Filiais, Massificados e Personal Lines da Alper Seguros.

A expansão seguiu em processo acelerado com a reinauguração do novo escritório na cidade, realizada em abril de 2025. Segundo a diretora da filial, Vera Victor, a mudança representou um movimento estratégico para potencializar o relacionamento com clientes, parceiros e seguradoras. “O novo espaço aberto favorece a interação entre áreas, aumenta a produtividade e nos permite receber parceiros e clientes em encontros mais próximos e produtivos”, explica.

Do ponto de vista comercial, a Alper Seguros consolidou sua atuação em benefícios Corporate e PME, com presença crescente em RFPs e grandes concorrências. Também ampliou significativamente sua carteira em riscos corporativos, abrangendo linhas financeiras, property, responsabilidade civil e transporte, além de fortalecer a atuação no seguro garantia. Os diferenciais incluem a oferta de soluções inovadoras, com excelência no atendimento, sempre com a visão 360º do cliente.

Outro pilar relevante é a liderança feminina na filial Rio, em um mercado historicamente dominado por homens, favorecendo uma comunicação mais empática e alinhada às necessidades dos clientes. “Um time diverso é mais colaborativo, resiliente e capaz de antecipar necessidades dos clientes com uma visão ampla e integrada”, destaca Vera. Essa abordagem, aliada à cultura organizacional marcada por iniciativas de engajamento e integração, tem reforçado o senso de equipe e a proximidade com o cliente.