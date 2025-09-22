Tokio Marine lança E&O para área da saúde

A Tokio Marine Seguradora anuncia o lançamento de um E&O para área da saúde. A solução, que está contemplada na carteira de Responsabilidade Civil Profissional, atende tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, que atuem em diversas especialidades como médicos, psicólogos e psiquiatras a veterinários, dentistas, nutricionistas, nutrólogos, entre outros.

De acordo com Carol Ayub, Diretora da Riscos Financeiros da Tokio Marine, essa novidade faz parte de um movimento da Seguradora para atender cada vez mais as necessidades específicas de Corretores e Clientes. “Nós fizemos um robusto estudo de mercado e enxergamos uma oportunidade, uma vez que há uma demanda considerável por esse tipo de proteção, mas poucos players que atuam neste segmento”, explicou.

Neste produto, a cobertura básica já contempla ampla gama de proteções como indenização a terceiros, custos de defesa, acordos judiciais e extrajudiciais, devolução de honorários, extravio, furto ou roubo de documentos, despesas de salvamento e contenção, entre outros.

A executiva enfatiza que essa solução foi desenhada para auxiliar profissionais autônomos a continuarem seus negócios mesmo diante de imprevistos. “Nós criamos um produto que, para pessoa jurídica, é uma alternativa acessível e robusta para proteger sua operação; e, para pessoa física, permite uma cobertura ainda mais personalizada, com a flexibilidade e a abrangência necessárias”, conclui a executiva.