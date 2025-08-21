Serasa Experian lança agente de IA para PMEs

Muitas PMEs brasileiras usam o WhatsApp em sua jornada de vendas e, agora, poderão também vender a prazo com mais segurança, fazendo desde a análise do crédito até a iniciação do pagamento na própria ferramenta — tudo com apoio de I.A. e Open Finance.

Pensando nisso, a Serasa Experian acaba de lançar o Agente Serasa Empresas, um agente com inteligência artificial que transforma o WhatsApp em uma ferramenta de vendas para pequenas e médias empresas (PMEs). Com a solução, o empreendedor poderá consultar as condições de crédito de seus clientes, receber recomendações personalizadas de parcelamento por meio do Serasa Recomenda e até iniciar o processo de pagamento via Pix, com o Open Finance, tudo em poucos cliques, de forma segura, com linguagem amigável e acompanhamento em tempo real do status da operação.

A solução, desenvolvida em parceria com a Delend, é inédita no Brasil e usa I.A. para tornar o processo de análise e venda mais inteligente e fluido, direto no aplicativo de mensagens mais utilizado pelos brasileiros e também integra as funcionalidades de iniciação de pagamento via Pix.

Com o uso de I.A. Generativa, basta o empreendedor iniciar uma conversa com o agente pelo WhatsApp e indicar seu potencial cliente para ter acesso aos principais recursos: Consulta às condições de crédito, incluindo o Score, do cliente que deseja comprar a prazo; recomendação das condições de venda com IA com recomendação no limite de crédito, número ideal de parcelas e risco de inadimplência; e pagamento via Pix, com agendamento das parcelas futuras e acompanhamento em tempo real do status da transação via Open Finance, por meio da parceira

Com o Agente Serasa Empresas, o empreendedor tem mais segurança, agilidade e controle para vender a prazo. O agente recomenda condições de pagamento mais adequadas e reduz o risco de inadimplência, tornando o processo de venda mais simples, mesmo para quem não tem tempo ou familiaridade com ferramentas complexas.

Outro grande diferencial, é a possibilidade de já iniciar o processo de pagamento. O agente entra em contato com o cliente final para agilizar a aprovação e fechar a venda com mais rapidez, tudo isso no próprio WhatsApp.

“Nosso maior objetivo é apoiar as pequenas e médias empresas em sua jornada empresarial. Criamos uma solução fluida, prática e inovadora, no canal mais popular do Brasil: o WhatsApp. Queremos promover mais facilidade, conveniência e inovação para esse público, possibilitando uma jornada fluida e focada em apoiar o empreendedor em seu grande objetivo: vender mais com menos risco”, explica o vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian, Cleber Genero.

A ferramenta foi desenvolvida em colaboração com a Delend, fintech especializada em infraestrutura agêntica com I.A. e Open Finance para fomentar operações envolvendo recebíveis que foi viabilizada com o apoio do Google for Startups Cloud Program e da AWS, por meio de créditos em cloud computing.

“Nossa tecnologia foi escolhida pela Serasa Experian para o lançamento de um Agente de Inteligência Artificial especializado em Crédito PME”, afirma Fernando Steler, cofundador e CEO da Delend. “O Agente de Crédito Serasa fará todo o trabalho para que uma PME possa vender a prazo e receber em dia”. Steler explica que “além de apoiar com inteligência aplicada na tomada de decisão sobre as vendas a prazo, o Agente de IA conversa diretamente com os compradores e emite e registra os meios de pagamentos com iniciação Pix. Futuramente vai registrar a duplicata eletrônica, vai atrás do consentimento Open Finance dos clientes compradores e também atuará no controle automatizado dos lembretes e dos recebimentos, chegando até a negativação se for necessário. Fará o papel de um funcionário virtual inteligente e incansável que se replica aos milhões, apoia a análise de risco partir de dados e só volta com o trabalho concluído.”