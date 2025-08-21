Com mais e 20 anos de trajetória no Grupo Bradesco Seguros, Cíntia Rodrigues acaba de ser promovida à Superintendente Sênior da Central de Atendimento. A executiva passa a liderar uma estrutura composta por mais de 500 colaboradores diretos e mais de 3 mil profissionais terceirizados, mantendo o foco em um modelo de atendimento humanizado, eficiente e orientado à excelência.

A Central de Atendimento, que desempenha papel estratégico na jornada dos clientes e parceiros da seguradora, seguirá sob sua condução com atenção especial à qualidade das interações e à manutenção do NPS em níveis de excelência.

Cíntia acumula sólida experiência em gestão e relacionamento com clientes, com atuação marcada pela transformação imponente e estrutural no modelo de atendimento subsidiado por soluções tecnológicas de ponta. Destaque para a valorização de equipes, implementação de boas práticas operacionais e compromisso com a escuta ativa como diferencial de entrega.

Sua promoção reflete a continuidade de uma liderança que valoriza a proximidade, o cuidado nas relações e a busca por resultados sustentáveis no atendimento personalizado, uma das frentes mais relevantes para a reputação e a eficiência do setor.