Robin Spencer é novo COO da Swiss Re Life & Health Re

A Swiss Re anunciou na última terça-feira (19), a nomeação de Robin Spencer como Chief Operating Officer (COO) de sua unidade de negócios de Resseguro de Vida e Saúde (Life & Health Reinsurance – L&H Re), com efeito a partir de 1º de setembro de 2025.

Com base em Londres, Robin Spencer será responsável por supervisionar as operações globais de L&H Re da Swiss Re, com foco no fortalecimento da entrega de serviços, aprimoramento da eficiência operacional e alinhamento das capacidades de sua equipe com as prioridades do negócio.

Seu escopo incluirá um mandato operacional ampliado abrangendo todas as funções de L&H Re e liderar a implementação de soluções baseadas em dados e tecnologia para apoiar o desempenho e a escalabilidade do negócio.

Robin Spencer traz mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança globais em resseguro/seguros na Ásia, Europa e América do Norte. Recentemente, ocupou as posições de COO da Prudential Asia e CEO da Prudential Tailândia.

Paul Murray, CEO de Resseguro de Vida e Saúde da Swiss Re, disse: “A nomeação de Robin marca um passo crucial em nossa jornada para construir uma base operacional preparada para o futuro. Sua comprovada capacidade de liderar equipes internacionais e seu profundo conhecimento de nosso setor o tornam a escolha ideal para apoiar a estratégia de longo prazo da Swiss Re no negócio de Vida e Saúde. Acredito firmemente que a energia e a determinação de Robin nos ajudarão a desbloquear novos níveis de excelência operacional para melhor atender nossos clientes”.

