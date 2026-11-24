A Mapfre recebeu o selo “O Cliente Recomenda”, concedido pela SoluCX, empresa especializada em tecnologia e gestão da experiência do consumidor. A seguradora foi reconhecida nas categorias Seguros Automotivos e Seguros Pessoais, com base em avaliações realizadas diretamente com clientes por meio da metodologia Net Promoter Score (NPS).

A certificação considera o grau de recomendação das marcas pelos consumidores. Para obter o reconhecimento, as empresas precisam atingir um volume mínimo representativo de respostas de clientes e apresentar pontuação de NPS superior à média de seus respectivos segmentos.

O indicador é utilizado para avaliar a disposição dos consumidores em recomendar produtos ou serviços, oferecendo às empresas informações sobre a percepção dos clientes em diferentes etapas do relacionamento.

Segundo a Mapfre, o reconhecimento está relacionado às iniciativas de acompanhamento da experiência dos segurados, com foco na identificação de oportunidades de melhoria nos processos de contratação, atendimento e assistência.

Para João Rafael Putini, superintendente de Relacionamento, Experiência e Inteligência de Clientes da Mapfre, a avaliação dos consumidores é uma ferramenta para orientar mudanças nos serviços prestados pela companhia.

“Receber o selo ‘O Cliente Recomenda’ tem um valor muito especial para nós porque nasce diretamente da voz e da percepção de quem escolhe a Mapfre para proteger o que mais importa. Isso reforça o nosso compromisso diário em colocar o cliente no centro de nossas decisões, transformando a escuta ativa em evolução concreta nos nossos produtos e serviços”, afirma.

A seguradora informou que continuará utilizando as avaliações dos clientes para aprimorar seus processos e a experiência de atendimento.