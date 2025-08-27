Fundación Mapfre leva iniciativa de saúde mental a Santarém

A Fundación Mapfre anuncia a chegada do programa Viver com Saúde a Santarém, no Pará, visando fortalecer a saúde mental e o bem-estar no ambiente escolar. A iniciativa propõe capacitar professores, diretores e profissionais da educação para que sejam multiplicadores de práticas que promovam acolhimento, prevenção e qualidade de vida nas escolas.

A formação “Caminhos para a Saúde Mental nas Escolas” será realizada no Instituto Federal do Pará, no dia 28 de agosto, às 8h, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). O encontro será conduzido pelo Dr. Anderson Rosa, especialista em saúde mental, e é direcionado a psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, professores, diretores e vice-diretores.

Durante a capacitação, serão abordados temas como saúde mental, fatores de risco e de proteção, prevenção do estresse, convivência, aceitação, diversidade, valorização da vida, sono, nutrição e atividade física. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de link específico para a cidade de Santarém.

“Investir na saúde mental e emocional das comunidades escolares é investir no futuro do país. Com o Viver com Saúde, queremos oferecer ferramentas práticas para que educadores e gestores façam a diferença no dia a dia de seus alunos”, afirma Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

Criado em 2020, o programa já impacta milhares de alunos e professores em diversas regiões do Brasil. Seu conteúdo conecta saúde mental, emocional e física ao cotidiano escolar, oferecendo suporte técnico e pedagógico para professores, além de ações de conscientização para estudantes.