Zurich traz novo executivo para liderar Distribuição

A Zurich Seguros anunciou a nomeação de Paulo Ricardo Cesário Costa como novo diretor executivo de Distribuição. O executivo assume o cargo em 3 de agosto e passa a integrar o Comitê Executivo da companhia, sendo responsável pela estratégia de relacionamento com corretores de seguros e assessorias comerciais em todo o país.

Paulo Ricardo sucede Marcio Benevides, que deixa a seguradora após 15 anos para se dedicar a projetos pessoais.

Com mais de 25 anos de atuação no mercado segurador, o executivo construiu sua carreira no Grupo HDI, onde ocupou cargos de liderança na área comercial. Ao longo da trajetória, liderou iniciativas voltadas à expansão dos negócios, ao desenvolvimento dos canais de distribuição e ao relacionamento com corretores, parceiros e clientes.

Segundo Edson Franco, CEO da Zurich Seguros, a chegada do executivo faz parte da estratégia comercial da companhia. “Estamos vivendo um momento importante na evolução da nossa estratégia comercial, e a experiência do Paulo será um diferencial para ampliarmos ainda mais nossa proximidade e geração de valor junto a corretores e assessorias em todo o Brasil. Sua trajetória, construída ao longo de mais de duas décadas no mercado segurador e o profundo conhecimento dos canais de distribuição serão fundamentais para avançar em nossa atuação comercial e acelerar nossos planos de crescimento”, afirma.

De acordo com a seguradora, a mudança reforça a estratégia de expansão no mercado varejista, com foco no fortalecimento dos canais de distribuição e no relacionamento com corretores e assessorias.