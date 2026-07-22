Ultima atualização 22 de julho

Zurich traz novo executivo para liderar Distribuição

Paulo Ricardo Costa, ex-HDI, assume a Diretoria Executiva de Distribuição a partir de agosto, sucedendo Marcio Benevides, que deixa a companhia após 15 anos
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A Zurich Seguros anunciou a nomeação de Paulo Ricardo Cesário Costa como novo diretor executivo de Distribuição. O executivo assume o cargo em 3 de agosto e passa a integrar o Comitê Executivo da companhia, sendo responsável pela estratégia de relacionamento com corretores de seguros e assessorias comerciais em todo o país.

Paulo Ricardo sucede Marcio Benevides, que deixa a seguradora após 15 anos para se dedicar a projetos pessoais.

Com mais de 25 anos de atuação no mercado segurador, o executivo construiu sua carreira no Grupo HDI, onde ocupou cargos de liderança na área comercial. Ao longo da trajetória, liderou iniciativas voltadas à expansão dos negócios, ao desenvolvimento dos canais de distribuição e ao relacionamento com corretores, parceiros e clientes.

Segundo Edson Franco, CEO da Zurich Seguros, a chegada do executivo faz parte da estratégia comercial da companhia. “Estamos vivendo um momento importante na evolução da nossa estratégia comercial, e a experiência do Paulo será um diferencial para ampliarmos ainda mais nossa proximidade e geração de valor junto a corretores e assessorias em todo o Brasil. Sua trajetória, construída ao longo de mais de duas décadas no mercado segurador e o profundo conhecimento dos canais de distribuição serão fundamentais para avançar em nossa atuação comercial e acelerar nossos planos de crescimento”, afirma.

De acordo com a seguradora, a mudança reforça a estratégia de expansão no mercado varejista, com foco no fortalecimento dos canais de distribuição e no relacionamento com corretores e assessorias.

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