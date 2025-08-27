O mercado de seguros passa por uma transformação profunda. As novas gerações demandam experiências mais ágeis, transparentes e personalizadas — e os corretores estão no centro desse movimento. Longe de perder relevância, eles têm diante de si a oportunidade de se consolidar como consultores estratégicos em um setor que se reinventa.

Na Justos, acreditamos que inovação tecnológica e relacionamento humano caminham juntos. Nosso modelo digital, que integra inteligência artificial, análise de dados e processos simplificados, só ganha força porque é construído em parceria com os corretores. Eles são a ponte entre nossa proposta de valor e as necessidades concretas dos clientes.

Essa construção conjunta já faz parte do nosso dia a dia. A funcionalidade de ativação agendada de apólices, por exemplo, nasceu de feedbacks diretos dos corretores. Com ela, o profissional garante ao cliente uma transição tranquila entre seguradoras, sem sobreposição de custos ou perda de benefícios como a Classe de Bônus. Outro exemplo é o Portal do Corretor, desenvolvido a partir de conversas abertas com quem está na linha de frente do setor. Nele, nossos parceiros encontram clareza, autonomia e ferramentas práticas para gerenciar apólices, comissionamentos e clientes.

A mensagem é clara: ouvimos e evoluímos juntos. O corretor não é apenas um canal de vendas, mas uma voz ativa que ajuda a moldar produtos e serviços que realmente resolvem problemas. Essa relação de confiança nos diferencia em um mercado historicamente burocrático e distante.

O futuro do seguro auto será construído sobre três pilares: tecnologia, transparência e proximidade. Já demos passos importantes nessa direção, como a vistoria digital — que elimina deslocamentos desnecessários e acelera processos — e o atendimento ágil via aplicativo, que permite abrir um sinistro em menos de dez minutos. Mas acreditamos que a verdadeira transformação acontece quando somamos esses avanços à experiência consultiva dos corretores, que conhecem como ninguém o contexto e as expectativas dos clientes.

Por isso, reforço aqui nosso compromisso: a Justos enxerga os corretores como aliados estratégicos. Juntos, vamos oferecer um seguro auto mais justo e inteligente, além de uma experiência que gera valor real para o cliente e fortalece todo o ecossistema do setor.

*Por Luciano Lima, diretor comercial da Justos Seguros.