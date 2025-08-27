PraFamília estreia no mercado brasileiro como o primeiro seguro multibenefícios do Brasil, pensado para a realidade das famílias brasileiras. Com planos a partir de R$ 0,50 por dia, o PraFamília oferece cobertura em caso de falecimento, assistência residencial, apoio psicológico, benefícios em vida, além de sorteios mensais de R$ 10 mil, viagens de cruzeiro e prêmios exclusivos.

Desenvolvido com foco nas classes C, D e E e beneficiários do Bolsa Família, o produto traz inovação ao setor de seguros, combinando segurança financeira com vantagens reais para o dia a dia, como descontos em mais de 200 parceiros – de farmácias e cinemas a eletrodomésticos e viagens.

Para o lançamento, a Mynd, assinou uma estratégia 360°, que inclui planejamento estratégico, mídia paga e performance, curadoria e gestão de influenciadores, criação de conteúdo orgânico, amplificação com Buzz – páginas de entretenimento e notícias do Instagram – e impulsionamento com tecnologia própria.

Entre as ações de destaque, o cantor João Gomes assume o papel de embaixador da campanha, trazendo conexão emocional com o público. Além dele, um squad de criadores com forte identificação com o target participam da comunicação, que será sustentada ao longo de 12 meses.

“O PraFamília nasce para cuidar de quem sempre cuidou de todo mundo. Queremos democratizar o acesso à proteção e levar benefícios reais para o dia a dia das famílias brasileiras, com preço acessível e experiências únicas”, afirma Igor Barcelos, fundador e CEO do PraFamília Benefícios.

Segundo José Cirilo, CMO da Mynd, a estratégia foi pensada para criar identificação e ampliar o alcance por meio de narrativas autênticas: “Estamos falando com um público que valoriza a família, mas muitas vezes não tem acesso a soluções de proteção. Por isso, criamos uma campanha que une tecnologia, influência e emoção para mostrar que é possível ter segurança e vantagens reais”.

Com expectativa de alcançar mais de 333 mil novas vidas seguradas, a campanha conta ainda com sorteios exclusivos de viagens em navios temáticos e eletrodomésticos, reforçando o compromisso de oferecer proteção e vantagens em todas as etapas da vida.