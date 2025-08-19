CQCS Insurtech & Inovação lança Presença Negra

O CQCS Insurtech & Inovação 2025 dá um passo importante no compromisso com a diversidade ao lançar o Presença Negra, um projeto autoral construído para ampliar a visibilidade, o acesso e o protagonismo da comunidade negra no mercado de seguros. A proposta vai além da participação pontual no evento.

Coordenado por Alexandrina Filha com apoio de Adriane Sacramento, Gabrielly Marqueton, Hélen Calazans e Marília França, além de profissionais que contribuíram ativamente para o seu desenvolvimento, como Evanildo Souza (Porto Seguro) e Rafael Mendonça (Aon), o projeto foi pensado com cuidado desde o início. Referências do setor foram mapeadas, especialistas da indústria convidados e lideranças consultadas para a construção de um formato em conjunto com a própria comunidade negra.

O Presença Negra parte da escuta e do debate aberto para definir ações concretas que se materializam no evento e com expectativas que se mantenham pós-evento. A definição do propósito (garantir a inclusão e protagonismo) foi o ponto inicial do projeto, seguida da identificação de lideranças e profissionais do setor até o envio de convites e desenho de formato. Cabe destacar que tudo passou por validação coletiva, com a comunidade envolvida.

Durante o CQCS Insurtech& Inovação 2025, o Presença Negra contará com ações como ampliação de acesso por meio de cupons de desconto nos ingressos; homenagens a lideranças negras, incluindo uma sala dedicada a uma personalidade de destaque do setor; presença de anfitriões e palestrantes negros nos painéis; a mentoria “Conectando Talentos”, aproximando jovens profissionais de lideranças do mercado; e elementos de representatividade visual, como banners com fotos de profissionais negros e broches com a marca do projeto.

A expectativa é que, após o lançamento no CQCS Insurtech & Inovação 2025, onde as ações sairão do papel, a manutenção da rede seja contínua.

Para Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS, o projeto é um marco: trata-se de “uma das iniciativas mais importantes já empreendidas pelo CQCS em 24 anos”. O executivo ressalta que a construção garante “que a própria comunidade negra defina o modelo e a forma de participação no evento” e que “lideranças negras inspirando os mais jovens” ajudam a consolidar “um mercado mais inclusivo, mais equânime e, principalmente, mais verdadeiro”.