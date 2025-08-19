IRB(Re) planeja retomada da carteira de Vida

O IRB(Re) anunciou na última sexta-feira (15/08), durante a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, que a retomará a carteira de Vida, que passou por um processo de limpeza e reestruturação, com foco no aumento da rentabilidade.

“O segmento, que representava 30% dos nossos prêmios retidos no segundo trimestre de 2024, agora, responde por aproximadamente 3%. Em 2026, vamos colocar bastante energia nesse ramo e vamos voltar a ser relevantes”, afirma Marcos Falcão, CEO da companhia, acrescentando que o plano de negócios para o segmento está sendo desenhado.

Em linha com a reestruturação, a carteira de Vida do IRB(Re) fechou o 2T25 com R$ 5 milhões de lucro líquido e resultado de subscrição positivo de R$ 13 milhões. Do total de prêmios retidos no 2T25, R$ 28 milhões se referem à Vida. Já o índice de sinistralidade foi de 46%, com o sinistro retido de R$ 12 milhões.