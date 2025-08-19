CSP-MG celebra 15 anos fortalecendo o mercado

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) completou, no dia 16 de agosto, 15 anos de fundação. Desde 2010, a entidade mantém a sua missão de estimular o desenvolvimento dos seguros de pessoas, por meio do constante trabalho e atualização dos profissionais do segmento, além de promover a integração entre os diversos elos.

Hoje, o CSP-MG reúne 42 beneméritas, entre seguradoras, corretoras, assessorias, consultorias, clubes de serviço, administradoras de benefícios e sócios-honorários como o Sincor-MG, o SindSeg MG/GO/MT/DF e a Escola de Negócios e Seguros (ENS). O apoio dessas empresas e instituições é determinante para viabilizar projetos de capacitação, eventos e ações de fortalecimento do mercado.

A trajetória da entidade começou em um momento de otimismo para o setor. Em 2010, o mercado de seguros de pessoas crescia 14,9% e movimentava R$ 15,7 bilhões em prêmios, segundo a FenaPrevi. Pela primeira vez na história, a arrecadação dos seguros com cobertura em vida, acidentes e doenças ultrapassava a dos seguros de veículos. Foi nesse cenário que um grupo de empresários, corretores e executivos de seguradoras em Minas Gerais decidiu fundar o CSP-MG, inspirado nos ideais do antigo CVG Minas, criado em 1986.

A assembleia de fundação foi realizada em 16 de agosto de 2010, após intenso trabalho de articulação conduzido por lideranças do mercado, como José Osvaldo de Miranda, Hélio Marcelino Loreno, João Paulo Moreira de Mello, Maurício Tadeu Barros Morais, Roberto Silva Barbosa, Maria Filomena Magalhães Branquinho, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, Edson Ferreira Iria, Sérgio Canesso Viegas, entre outros nomes de destaque.

Desde então, o CSP-MG vem ampliando sua atuação, realizando eventos técnicos, fóruns de debates, encontros de relacionamento e atividades que valorizam o papel do corretor e estimulam a cultura da proteção securitária na sociedade.

Para o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o momento é de celebração e, ao mesmo tempo, de renovação do compromisso com o setor. “Chegar aos 15 anos de forma sólida, com um quadro associativo engajado e uma trajetória marcada por conquistas, é motivo de orgulho para todos nós. O CSP-MG nasceu com o propósito de unir forças e contribuir para o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas em Minas e no Brasil. Hoje, olhamos para trás com gratidão e para o futuro com entusiasmo, cientes de que nossa missão é contínua: apoiar os profissionais, incentivar a inovação e ampliar a proteção da sociedade”, ressalta.

Ao longo de sua história, o CSP-MG tem se destacado como um espaço de diálogo e integração, onde seguradoras, corretores e demais agentes do mercado compartilham experiências, fortalecem relacionamentos e discutem estratégias para o crescimento sustentável do setor.

Em 2025, dentro das comemorações dos 15 anos, o Clube promove uma série de ações especiais, incluindo eventos temáticos, workshops e iniciativas de valorização dos parceiros que fizeram e fazem da história dessa história.