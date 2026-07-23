XS Global registra alta de 75% em riscos facultativos

Um ano após a sanção do novo marco legal dos seguros, o mercado brasileiro começa a registrar mudanças na contratação de grandes riscos. Segundo especialistas do setor, a separação dos limites das apólices prevista na nova legislação aumentou a demanda por operações de riscos facultativos (Open Fac), movimento que tem levado seguradoras a buscar maior capacidade de resseguro.

De acordo com a XS Global, esse cenário contribuiu para um crescimento de 75% no número de submissões e demandas da carteira de Casualty (Responsabilidade Civil) da companhia no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo a MGU, a separação entre os limites das coberturas elevou o Limite Máximo de Garantia (LMG) das apólices e aumentou a necessidade de capacidade financeira e técnica para suportar operações de maior porte, especialmente entre pequenas e médias seguradoras.

Como reflexo desse movimento, a XS Global informa que sua produção avançou 38% no período, enquanto o número de apólices emitidas cresceu 45% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

“A separação dos limites trouxe uma transparência e uma segurança jurídica enorme para o segurado, mas exigiu das seguradoras uma busca rápida por mais capacidade. Sem a devida eficiência operacional, a compra de facultativo se torna uma operação inviável para muitos players”, explica Alex Nascimento, Head of General Liability da XS Global. “É exatamente para dar luz ao tema de Open Fac e apoiar o mercado que estruturamos nossa operação física e digital.”

Para atender ao aumento das demandas, a empresa informa que tem ampliado o uso de ferramentas digitais para automatizar processos de submissão e cotação de riscos. Entre as iniciativas está o desenvolvimento do portal da Sombrero Seguradora, que deverá integrar soluções voltadas aos parceiros da companhia.

“No ecossistema de grandes riscos, o tempo é um fator crítico. Feedbacks recentes dos principais parceiros da XS Global apontam que a velocidade de resposta tem sido um importante fator de conversão. Em diversos cenários, os riscos foram ganhos pela companhia ser a primeira a apresentar a proposta de resseguro estruturada”, afirma Newton Queiros, CEO e Country Manager da XS Global no Brasil.

Segundo a empresa, sua operação conta com apoio de um ressegurador internacional e capacidade para atender mais de 90% do mercado segurador brasileiro.