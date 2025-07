Em apoio às comunidades atingidas continuamente por fortes temporais nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, a Tokio Marine realizará a doação de cerca de 6 toneladas em cestas de alimentos para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A distribuição dos produtos para as populações dos locais atingidos pelo fenômeno climático ficará a cargo do próprio órgão, de acordo com a necessidade dos municípios atingidos.

Nesta segunda-feira, 07, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu oficialmente a situação de emergência em 11 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas intensas e alagamentos. Até o momento, cerca de 39 municípios foram afetados pelas intempéries e mais de 1.400 pessoas estão desabrigadas no estado.

“Neste momento tão desafiador para o Rio Grande do Sul, reforçamos nosso compromisso com as comunidades e com os princípios que norteiam as nossas práticas ESG. Acreditamos que agir com responsabilidade social é fundamental, não apenas para mitigar impactos, mas também para contribuir com a reconstrução e o fortalecimento de uma sociedade mais resiliente.”, declara André Cordeiro, Superintendente de Estratégia de Mercado, Qualidade e ESG da Tokio Marine.