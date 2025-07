Relatório Allianz aponta alta global de 8,6% em seguros

A Allianz Research divulgou seu Relatório Global de Seguros 2025, que analisa a evolução do setor segurador em escala global. Segundo o estudo, os prêmios mundiais aumentaram 8,6% em 2024, totalizando 7 trilhões de euros, com alta de 557 bilhões de euros em relação ao ano anterior. A taxa superou os 8,2% registrados em 2023.

O seguro de Vida manteve-se como o maior segmento, com prêmios de 2,902 trilhões de euros, seguido por seguros de Danos (P&C), com 2,424 trilhões de euros, e Saúde, com 1,682 trilhão de euros.

No segmento de P&C, o crescimento global foi de 7,7% em 2024, puxado principalmente pela América do Norte, onde os prêmios subiram 8,2%. A região concentra mais da metade do volume global. Na Europa Ocidental, o crescimento foi de 6%, enquanto a Ásia registrou expansão de 4%, mantendo-se atrás do desempenho europeu.

O seguro de Vida teve o maior crescimento entre os segmentos, com alta de 10,4%, impulsionado pela América do Norte (+14,4%), onde as anuidades ganharam tração com a elevação das taxas de juros. A Europa Ocidental registrou aumento de 7,1%, enquanto a Ásia apresentou crescimento expressivo, liderado pela China (+15,4%).

Já o seguro de Saúde cresceu 7% globalmente, com destaque para a Ásia, que avançou 12,6%. A baixa penetração do segmento em diversos mercados da região indica espaço para expansão, diferentemente do seguro de Vida, mais vinculado a sistemas de previdência.

A pesquisa destaca que incertezas geopolíticas, tensões comerciais e riscos climáticos podem afetar a demanda por seguros no curto prazo, mas também aumentar a procura por soluções de gestão de riscos em ambientes instáveis. A longo prazo, a fragmentação financeira e a falta de cooperação internacional podem elevar o custo do seguro de riscos sistêmicos, como cibernéticos, climáticos e pandêmicos.

O mercado brasileiro de seguros cresceu 11,1% em 2024, marcando o quarto ano consecutivo com avanço de dois dígitos. A receita total de prêmios atingiu 44,5 bilhões de euros, tornando o país o maior mercado da América Latina, com cerca de um terço dos prêmios da região.

Todos os segmentos contribuíram para o crescimento. O seguro de Vida teve alta de 15,8%, o maior desde a pandemia. O segmento de Danos cresceu 7,8%, uma desaceleração frente aos 9,6% registrados em 2023. Já o seguro de Saúde avançou 13,9% e representa hoje 28% do mercado brasileiro, superando a participação do seguro de Vida (22%).

Projeções para a próxima década

O relatório projeta um crescimento anual médio de 5,3% para o mercado global de seguros até 2035, superando ligeiramente o avanço do PIB mundial. No Brasil, a estimativa é de alta de 9% ao ano, com o PIB nominal crescendo a 5,2%.

No segmento de Danos, a projeção global é de crescimento anual de 4,5%, contra 7,4% no Brasil. Para o seguro de Vida, a expectativa é de avanço de 5% ao ano globalmente e 11,1% no mercado brasileiro. Já o seguro de Saúde deve ser o mais dinâmico, com crescimento médio anual de 6,7% no mundo e 9,8% no Brasil.

Em termos absolutos, os prêmios globais devem crescer 5,3 trilhões de euros nos próximos dez anos. O seguro de Vida responderá pela maior parte desse valor (2,05 trilhões de euros), seguido por Saúde (1,74 trilhão de euros) e Danos (1,52 trilhão de euros). A maior parte do crescimento virá da Ásia, especialmente da China.

Segundo Ludovic Subran, economista-chefe do Grupo Allianz, o setor segurador seguirá em expansão, mas enfrenta desafios estruturais. “Esse crescimento é em grande parte impulsionado pela falta de ação política. O subinvestimento em adaptação eleva os danos climáticos, enquanto o adiamento das reformas previdenciárias exige maior esforço de poupança dos indivíduos. No longo prazo, o setor privado não pode assumir sozinho essa função. Somente com cooperação será possível enfrentar os desafios da dupla transformação”, afirmou.

Prêmios de seguros

Bilhão de euros* TAAC** 2023 2024 2035 2025-35 (%) Europa Ocidental 1,460 1,557 2,318 3.7 América Latina 113 136 402 10.4 Brasil 40.1 44.5 114.7 9.0 América do Norte 3,072 3,357 5,581 4.7 Japão 296 303 396 2.5 Ásia, exceto Japão 1,283 1,402 3,100 7.5 China 678 754 1,667 7.5 Resto do mundo 226 254 529 6.9 Mundo 6,451 7,008 12,327 5.3

*A conversão para EUR é baseada nas taxas de câmbio de 2024

Taxa de crescimento anual composta.

Acesse o “Mapa Global de Seguros da Allianz” interativo: https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map

Encontre o estudo na íntegra aqui: 2025-05-27-global-insurance-report.pdf