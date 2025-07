Mapfre aposta em campanha para impulsionar Seguro de Vida

A Mapfre, promoveu em sua sede em São Paulo um evento com corretores especializados em seguros de vida de todo o país com o objetivo de reforçar a importância do produto para a cultura dos brasileiros e o compromisso da companhia com seus parceiros de distribuição.

Aproveitando o período de festividades das festas juninas e julinas, a seguradora realizou um arraial com público presente e abriu o espaço para convidados online. O encontro destacou o papel social e econômico da proteção individual diante das transformações no comportamento do consumidor, além de reforçar o grau de importância do seguro na tomada de decisões importantes na vida de famílias diante de um imprevisto.

Na abertura do evento, Oscar Celada, CEO adjunto de negócios da Mapfre, enfatizou a relevância estratégica do seguro de vida para o desenvolvimento socioeconômico do país. “O seguro de vida é fundamental na construção de um futuro mais seguro e na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Nossa missão é fortalecer essa cultura no Brasil, oferecendo soluções de proteção e planejamento por meio de uma atuação multicanal e multiproduto. E, nesse processo, o corretor tem papel estratégico como elo entre a companhia, o mercado e o cliente”, destacou o executivo.

Ainda no evento, os corretores tiveram a oportunidade de conhecer os detalhes do ‘Club Milla’, programa de incentivo inserido no “MAPFRE + Corretor”, plataforma de relacionamento que vem tornando a jornada desses profissionais mais fluida e aberta à diversificação de carteiras, passando por mais capacitação, treinamentos e recompensas. Corretores ativos e cadastrados no Canal Corretor da Mapfre acumulam pontos conforme o volume de negócios gerados, nos produtos de Vida Individual.

Segundo a diretora-executiva comercial do canal corretor da Mapfre, Karine Brandão, o evento com os corretores foi uma forma de compartilhar os objetivos estratégicos de crescimento da companhia, além de reforçar a importância da penetração do seguro de vida no cotidiano do clientes: “O seguro de Vida é um dos pilares estratégicos da Mapfre que, após a pandemia, se tornou ainda mais relevante e evidente para as famílias brasileiras. Embora o mercado já tenha entendido a relevância do produto, ele ainda está aquém do que vemos em países em que ele está mais consolidado. E é por meio dos corretores que impulsionamos a construção do futuro essa transformação, para que possamos seguir comprometidos em fazer a diferença na vida de nossos clientes”, explica a executiva.

Além de ativações temáticas de festa junina, o evento contou com a presença da jornalista e palestrante Izabella Camargo, que trouxe aos convidados reflexões sobre produtividade sustentável, qualidade de vida e como alcançar objetivos sem perdas pelo caminho.