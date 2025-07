Rodobens lança seguro para Transporte de Cana

A Rodobens acaba de lançar seu Seguro de Transporte de Cana, novo produto disponibilizado voltado à proteção de cargas durante a safra. A solução foi pensada para atender as necessidades específicas dos transportadores, com coberturas robustas e personalizáveis, garantindo segurança da origem ao destino.

O serviço surge como uma resposta direta aos desafios enfrentados por transportadores e usinas. Com uma apólice personalizável, o Seguro de Transporte de Cana da Rodobens oferece uma gama completa de coberturas, que incluem colisão, capotagem, tombamento, incêndio, explosão, roubo ou desaparecimento total da carga junto com o veículo, além de outros acidentes de causa externa.

“Entendemos que o período de safra é o momento mais crítico e rentável do ano para o transportador. Por isso, não criamos apenas um seguro, mas um parceiro de proteção”, afirma Ronald Torres, diretor da Rodobens Seguros. “Nosso objetivo é oferecer a tranquilidade para que ele foque no transporte, sabendo que sua operação está protegida por especialistas que entendem do seu negócio”.

Entre os principais diferenciais, destacam-se a franquia zero em caso de acidentes cobertos, a vigência alinhada ao período da safra, cobertura adicional para limpeza de pista, parcelas fixas para maior previsibilidade financeira e o suporte de especialistas com conhecimento do setor agro.

Mais do que um novo produto, o Seguro de Transporte de Cana reforça a estratégia da Rodobens de atuar como um ecossistema completo para o agronegócio. Com soluções integradas e expertise de mais de 75 anos, a companhia segue ao lado dos clientes, oferecendo suporte em toda a cadeia produtiva.