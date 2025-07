GBOEX apresenta seu novo site

O GBOEX reformulou o seu site oficial e apresenta o novo espaço virtual oferecendo uma experiência interativa, com rapidez e funcionalidade. Além de um portal institucional, tornou-se um canal mais dinâmico de relacionamento com os clientes, com os corretores de seguros, com os parceiros e outros públicos.

A reestruturação tem como objetivos facilitar o acesso às informações e reforçar a presença e o posicionamento digital do GBOEX. “Com o novo site, a empresa busca se aproximar ainda mais dos clientes, oferecendo soluções práticas e alinhadas às demandas do mercado”, afirma a gerente de Produtos, Inteligência de Mercado e Marketing, Letícia Vaz.

Com assinatura de desenvolvimento da agência Ondaweb, sob a coordenação e produção da Superintendência Comercial, Comunicação e Marketing, o projeto também contou com o apoio de outras áreas da empresa. “O design tem como base o conceito de usabilidade e proximidade, com foco em uma comunicação visual clara, moderna e centrada no usuário”, comenta a gerente.

Mais atrativo, o espaço tem a navegação otimizada e favorece a busca pelas principais informações e serviços com poucos cliques. Entre as novas funcionalidades, destacam-se a interface mais intuitiva e responsiva para todos os dispositivos, novas ferramentas, pesquisa rápida de produtos e conteúdos, além da estrutura planejada para valorizar os diferenciais comerciais da empresa, com apresentação clara das soluções oferecidas.