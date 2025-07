Icatu leva seguro de vida à Expert XP e anuncia campanha

A Icatu Seguros é patrocinadora ouro da Expert XP 2025, que ocorre entre os dias 24 e 26 de julho no São Paulo Expo. Durante o encontro, a seguradora participa de painel sobre seguro de vida e planejamento financeiro voltado a assessores de investimentos e promove ativações alinhadas à nova campanha de vendas da companhia, que premiará parceiros com uma viagem para Mallorca, na Espanha.

O painel Seguro de Vida e Financial planning: proteção inteligente para todas as fases da vida, será realizado hoje, às 14h50, na Learning Session, com acesso exclusivo para assessores de investimentos. A mesa será composta por Luciano Soares, CEO da Icatu Seguros, Patrícia Freitas, CEO da Prudential, e Gabriel Mangueira, CEO da W1, com mediação de Roberto Teixeira, da XP. O debate trará uma visão sobre o papel do seguro de vida no planejamento financeiro e como ferramenta de proteção patrimonial.

“O tema do debate dialoga diretamente com a visão da Icatu sobre a importância da proteção e do planejamento financeiro, fundamentos essenciais para a construção de segurança no presente e no futuro. E os assessores de investimento, assim como os corretores de seguros, têm um papel importante nesse contexto, que exige uma abordagem mais consultiva. Afinal, não se trata apenas de acumular patrimônio, mas de proteger pessoas, famílias e o legado que cada cliente deseja construir”, afirma Luciano Soares, CEO da Icatu Seguros.

O estande da Icatu no evento e será todo ambientado com a temática da nova campanha de incentivo para assessores de investimento, que se conecta também com o universo do tênis – esporte que inspira as ativações da marca durante o evento. O Seguro de Vida Horizonte, um dos principais produtos de vida individual da seguradora, será apresentado por meio de uma experiência interativa com uma simulação de partida de tênis, destacando os atributos do produto, recentemente reformulado para facilitar a comercialização e ampliar os benefícios aos clientes.

Como parte da programação também no dia 24, a companhia promove no estande um meet & greet com o ex-tenista e comentarista esportivo Fernando Meligeni, o “Fininho”, com sessão de autógrafos e distribuição de 100 exemplares de sua biografia “As verdades do coração estão sempre certas e outras verdades que aprendi com meu pai sobre tênis e a vida”, lançada em fevereiro deste ano. A obra reforça a conexão entre o universo esportivo, os laços familiares e o planejamento de vida – uma narrativa alinhada ao posicionamento institucional da Icatu Seguros, que valoriza a proteção ao longo de toda a jornada. O espaço contará ainda com uma área dedicada à Icatu Vanguarda, braço de investimentos da companhia, com um lounge para relacionamento e troca com o público especializado.

“Participar da Expert XP é uma oportunidade estratégica de reforçar nosso relacionamento com o mercado financeiro e com um público altamente qualificado. Pensar e planejar o futuro é urgente. Por isso, levamos aos assessores a nossa mensagem sobre a importância de oferecer uma carteira diversificada e, sobretudo, completa: combinando investimentos e proteção”, afirma Guilherme Hinrichsen, Vice-Presidente Comercial da Icatu Seguros.