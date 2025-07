OnPoint anuncia novo head de riscos e engenharia

A OnPoint, insurtech especializada em soluções para o mercado de seguros, anunciou a chegada de Carlos Alberto Dall Agnol como novo Head de Power e Engenharia. Com mais de 20 anos de atuação em seguradoras nacionais e internacionais, o executivo reforça a estratégia da empresa em ampliar sua atuação em seguros especializados.

Engenheiro de Produção Mecânica com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Dall Agnol possui experiência em subscrição e gerenciamento de riscos nos segmentos de Property, Energia, Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil. Ao longo da carreira, ocupou cargos técnicos e de desenvolvimento de negócios em companhias como MAPFRE, Sompo, SulAmérica, Tokio Marine e Marítima Seguros.

Segundo Leandro Leite, CEO da OnPoint, a chegada do novo executivo contribui para fortalecer a capacidade técnica da insurtech. “A contratação está alinhada com o nosso plano de crescimento e com o compromisso de oferecer soluções personalizadas e com alto rigor técnico aos nossos parceiros e clientes”, afirmou.