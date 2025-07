Howden lança torre de controle para gestão de riscos no transporte

A Howden Brasil, corretora especializada em seguros de alta complexidade, lançou uma plataforma de torre de controle voltada para a gestão de riscos no setor de transportes. A ferramenta oferece indicadores estratégicos em tempo real para ampliar a visibilidade das operações e apoiar clientes na prevenção de sinistros como tombamentos, colisões, roubos de carga e incêndios.

Segundo Márcio Dias, diretor de Marine, Carga e Logística da Howden Brasil, a torre proporciona uma visão 360 graus das operações, permitindo análise individualizada para cada cliente. “Transformamos dados em informações que orientam decisões rápidas e contribuem para reduzir riscos e prevenir sinistros na cadeia logística, com base em dados reais”, afirma.

A operação da torre será conduzida por Danielle Freitas, especialista em Gerenciamento de Risco, e gerenciada por Christian Yukio, gerente de carga da corretora. A plataforma disponibiliza dashboards que consolidam dados essenciais, como acompanhamento em tempo real, visão da sinistralidade, análise detalhada de sinistros por cliente e desempenho das seguradoras.

As informações fornecidas pela torre permitem a recomendação de medidas preventivas junto aos clientes. A plataforma também oferece dados detalhados, como o tipo de mercadoria transportada, localização precisa dos eventos, natureza dos sinistros e tendências regionais, entre outras informações estratégicas.

Com tecnologia própria, a torre de controle disponibiliza quatro dashboardsque consolidam informações essenciais para a análise. Entre os principais recursos, destacam-se:

● Acompanhamento em tempo real: permite que clientes — embarcadores e transportadores — monitorem os eventos em suas carteiras, promovendo uma gestão contínua e a identificação de oportunidades de melhoria na operação;

● Visão consolidada da sinistralidade: apresenta dados por diferentes critérios, facilitando o mapeamento de riscos e tendências;

● Análise individualizada de ocorrências: oferece o acompanhamento detalhado de sinistros por cliente, com status atualizados (liquidado, em andamento com a reguladora, seguradora ou cliente), proporcionando maior visibilidade e controle sobre a operação;

● Eficiência das seguradoras: mede o desempenho das seguradoras no atendimento, prazos de indenização e outros indicadores-chave;

● Acesso em tempo real: clientes da Howden têm acesso direto à plataforma, podendo gerar relatórios personalizados conforme suas necessidades;

● Integração com o ecossistema: os dashboards também permitem à Howden Brasil realizar reuniões estruturadas com seguradoras, clientes e gerenciadoras de risco, avaliando o portfólio de cada seguradora e análises individualizadas por cliente.

“A torre de controle representa um avanço importante na visibilidade e na gestão de riscos no setor de transporte. Ao integrar dados em tempo real e disponibilizar informações estratégicas, contribuímos para operações mais seguras e decisões mais bem fundamentadas. Nossa experiência no setor de corretagem de seguros nos permite desenvolver soluções alinhadas às necessidades específicas de cada cliente, além de fortalecer a relação com as seguradoras, promovendo uma aceitação de risco mais consciente e parcerias sustentáveis ao longo do tempo. Este lançamento representa nosso compromisso contínuo com a inovação e com a entrega de soluções cada vez mais inteligentes para os desafios do mercado”, conclui Márcio.

