Bradesco lança programa de benefícios no Seguro Auto Frota 

A Bradesco Seguros, referência no segmento de frotas, lançou o Clube Top Frota, programa exclusivo que oferece uma série de benefícios para corretores selecionados. A iniciativa visa fortalecer o relacionamento com esses profissionais, oferecendo diferenciais que vão além do produto.

Segundo Saint’Cair Lima, Diretor de Produtos da Bradesco Seguros, “o Clube Top Frota traz vantagens competitivas aos corretores, com suporte personalizado e ferramentas que potencializam as vendas”. Para participar, os corretores precisam atender a requisitos e alcançar indicadores de performance estabelecidos pela seguradora, conforme destaca Leonardo Freitas, Diretor Comercial da companhia.

O Bradesco Seguro Auto é reconhecido no mercado de frotas por sua flexibilidade e atendimento especializado. A seguradora conta com um portfólio personalizado e competitivo, com análise individualizada das propostas por uma equipe técnica dedicada, que realiza avaliação criteriosa dos riscos. O foco está no segmento de veículos pesados, com limites de aceitação superiores à média do mercado.

Além disso, a companhia oferece um cotador ágil e intuitivo para facilitar a cotação, promovendo uma jornada eficiente para o corretor. Recentemente, a Bradesco Seguros lançou a franquia negociável, solução que permite personalizar ainda mais as propostas conforme a necessidade do cliente. “Seguimos inovando e entregando valor real para nossos parceiros”, afirma Raquel Cerqueira da Costa, Superintendente Sênior de Produto Auto.

N.G.