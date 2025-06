SulAmérica realiza primeiro 1º Conselho de Corretores

Como parte das comemorações dos 130 anos de história, a SulAmérica deu início ao primeiro Conselho de Corretores. A iniciativa é liderada pela equipe comercial e tem o objetivo de ouvir, trocar experiências e construir caminhos mais eficientes para o crescimento mútuo. O primeiro encontro aconteceu no dia 27 de maio, no Rio de Janeiro, e a segunda edição foi realizada em Recife, no dia 4 de junho. A ação seguirá ao longo do segundo semestre com agendas previstas para outras regiões do país.

O Conselho nasce como um espaço contínuo de diálogo, escuta ativa e valorização dos parceiros de vendas, reunindo corretores de diferentes praças para debater sugestões e contribuir diretamente para a evolução dos processos e produtos da companhia. “A SulAmérica é feita de pessoas e conexões duradouras. Ouvir os nossos corretores é a chave para construirmos juntos soluções mais efetivas e com ainda mais valor para os nossos clientes”, afirma Denise Carvalho, diretora comercial da SulAmérica. “O Conselho é um espaço de troca real, onde cada contribuição é levada em consideração”, destaca.

A SulAmérica pretende ampliar o Conselho para diferentes regiões do Brasil, promovendo maior representatividade e escuta ativa dos diversos perfis de corretores espalhados pelo país. O objetivo é garantir que as ações e melhorias sejam refletidas na ponta, com ainda mais eficiência e resultados positivos para todos os envolvidos.

Segundo Heitor Augusto, diretor-executivo comercial da SulAmérica, a proposta reforça o compromisso da companhia com a proximidade e a inovação. “Estamos no ano em que a SulAmérica comemora 130 anos e seguimos com um olhar voltado para o futuro. Um relacionamento transparente e colaborativo com nossos corretores é o que vai nos impulsionar a crescer de forma sustentável e alinhada às necessidades do mercado e da sociedade”, explica.