Fórum reúne mercado de seguros de Rondônia e Acre

O 2º Fórum Rondônia e Acre de Seguros será realizado no dia 11 de setembro, no Golden Plaza Hotel, em Porto Velho (RO), com expectativa de reunir cerca de 200 participantes entre corretores, executivos de seguradoras, representantes de entidades e empresários do setor.

Com o tema “O Futuro do Seguro Já Começou: A Nova Jornada do Seguro: Pessoas, Dados e Propósito”, o encontro terá programação dedicada a inteligência artificial, gestão, desenvolvimento profissional e tendências do Mercado de Seguros.

As atividades começam às 8h, com credenciamento. A abertura oficial está marcada para as 9h. Em seguida, às 9h30, Fernando Dantas, presidente do Sincor-CE e vice-presidente de Comunicação da Fenacor, apresenta a palestra “A Clausura da Rotina”, voltada às mudanças na atuação e à especialização dos corretores diante das transformações do setor. Às 10h30, Marcelo Brandao participa do painel “Inteligência Artificial no Mercado de Seguros: O Futuro na Prática”, que abordará aplicações de dados, tecnologia e IA em processos comerciais e operacionais.

A programação da manhã também terá apresentações de produtos das seguradoras participantes e atividades de relacionamento entre profissionais e empresas.

À tarde, a programação será dedicada a temas ligados à gestão, desenvolvimento profissional e cenário econômico do setor. Às 13h30, o painel “O PDMI e o Futuro da Profissão do Corretor” apresentará o Projeto de Desenvolvimento do Corretor (PDMI), iniciativa desenvolvida em parceria com a ENS para contribuir com o crescimento e a sustentabilidade das corretoras.

Na sequência, o público poderá acompanhar discussões sobre gestão financeira e eficiência fiscal, no painel “O Corretor de Seguros e o Imposto de Renda como Aliado”, e sobre os desafios e oportunidades da carteira de automóvel, no painel “Cenário Atual e Tendências para a Carteira de Automóvel”, com Ana Maria Bokel, diretora de Produto Auto da Allianz Brasil.

Além do conteúdo técnico, o fórum terá espaços destinados à aproximação entre os participantes e as empresas do setor, incluindo exposição de patrocinadores, visitação aos estandes, coffee break e momentos de networking. O encerramento oficial está previsto para 17h45, seguido de um coquetel com música ao vivo, das 18h às 20h.

A realização do evento reforça a busca por um mercado de seguros mais desenvolvido, tecnológico e competitivo, ampliando o diálogo entre os diferentes atores do setor e criando oportunidades de relacionamento e negócios.