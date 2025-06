BVIX Seguradora estreia no Seguro Viagem em parceria com ITA

A BVIX Seguradora anunciou sua entrada no mercado de seguro viagem por meio de uma parceria com a ITA Seguro Viagem, empresa especializada em soluções digitais e assistenciais voltadas ao setor. A iniciativa faz parte da estratégia da seguradora de diversificar seu portfólio de produtos e firmar novas alianças comerciais.

O seguro viagem tem ganhado relevância entre viajantes internacionais, especialmente entre famílias, profissionais em trânsito e nômades digitais. Segundo Fernando Nunez, diretor da ITA, as coberturas mais acionadas envolvem despesas médicas e hospitalares no exterior, além de casos de extravio de bagagem. A empresa também tem investido em serviços de telemedicina e aprimoramento digital para oferecer suporte mais ágil em situações emergenciais.

A parceria prevê a oferta de produtos com coberturas adicionais, como roubo e furto qualificado de equipamentos eletrônicos, despesas médicas decorrentes da prática de esportes, e gastos com permanência forçada em caso de voos remarcados. Os planos incluem ainda atendimento 24 horas em diversos países.

Para Ed de Almeida Carlos, diretor de Planejamento e Comercial da BVIX Seguradora, a nova atuação reforça o compromisso da companhia com soluções alinhadas às necessidades atuais do mercado. “A expansão do nosso portfólio para incluir o seguro viagem reforça o compromisso da BVIX com a inovação e a oferta de soluções que respondam às necessidades reais do mercado, de forma prática e segura”, comenta.

N.G.