Starr Brasil apresenta estratégia para corretores da aviação

EXCLUSIVO – A Starr Insurance Brasil apresentou seus próximos passos para ampliar a atuação no seguro aeronáutico, durante um encontro realizado nessa segunda-feira (24), em São Paulo, com a participação de aproximadamente 80 corretores e parceiros comerciais especializados no ramo. Além dos riscos de alta complexidade, a companhia compartilhou que pretende avançar no médio mercado, com soluções voltadas a aeronaves de menor valor agregado e operações menos complexas.

Para Denis Maelaro, Chief Underwriting Officer (CUO) da Starr no Brasil, a companhia já possui atuação forte em grandes riscos, mas busca principalmente diversificar essa carteira juntos aos parceiros. “O desafio atual é reter nossos clientes, atrair novos corretores e ampliar as parcerias. A novidade é que também passamos a atuar com riscos menos complexos. A Starr já é referência em riscos de altíssima complexidade, nos quais muitas vezes o mercado não encontra solução, mas agora queremos participar também de riscos menores e de aeronaves com menor valor agregado”, explicou.

De acordo com o executivo, a proposta é construir um portfólio capaz de atender diferentes perfis dentro da aviação. “Queremos atuar desde o risco mais complexo até o segmento de menor complexidade, formando um portfólio completo de produtos e soluções”, acrescentou Maelaro.

Para Denis, momentos como esse, é fundamental na aproximação com os corretores especializados, que segundo ele, são o principal braço de crescimento da companhia dentro desse segmento. “Queremos apresentar soluções diferenciadas e uma proposta de valor que tenha maior aderência ao que o mercado pratica. O objetivo é oferecer um clausulado competitivo e construir diferenciais em um mercado de altíssima concorrência”, completou.

O encontro também marcou o novo posicionamento da Starr no mercado brasileiro. Durante o bate papo, Igor Di Beo, CEO da companhia no Brasil, destacou que o evento representa uma oportunidade para os parceiros de distribuição. “Globalmente, a Starr é uma referência nesse setor e, aqui no Brasil, estamos bem posicionados e crescendo. É uma excelente oportunidade para estarmos mais próximos dos corretores, explicar nossos produtos e apresentar nosso novo posicionamento de mercado, com a entrada em novas linhas e segmentos”, detalhou.

Di Beo destacou ainda sobre a relevância dessa segunda edição do encontro que contou com a participação de representantes regionais das áreas de subscrição e sinistros. Para o executivo, a presença desses profissionais contribui para aproximar a expertise internacional da seguradora das demandas específicas do mercado brasileiro.

Entre as frentes citadas no encontro, está a estruturação de programas mundiais apoiados pela presença internacional do grupo. Durante o evento, Nícolas de Nadai, gerente de riscos aeronáuticos da Starr, abordou as transformações enfrentadas pelo mercado aeronáutico. Entre os fatores apresentados estão o aumento da utilização de materiais compostos nas aeronaves, os riscos geopolíticos e a maior exposição a eventos naturais.

Em sua apresentação, o executivo debateu a evolução tecnológica das aeronaves, que pode elevar a complexidade dos reparos e exigir coberturas mais específicas. O mesmo ocorre diante de riscos externos capazes de afetar rotas, operações e a disponibilidade de peças. “Todos esses riscos terão um impacto cada vez maior e tornarão ainda mais importante o diálogo com o cliente sobre como ele deve contratar a proteção certa para aquele risco específico. Trata-se de construir a apólice certa para o cliente”, afirmou.

Nícolas também destacou os impactos da Lei nº 15.040/2024, o novo marco legal dos contratos de seguros. Segundo o executivo, acompanhar as exigências regulatórias e adaptar os processos de emissão das apólices são fatores importantes para a oferta de produtos mais aderentes às necessidades dos segurados. Entre os diferenciais apresentados pela companhia estão cláusulas e extensões de cobertura destinadas a sócios, diretores, empregados e tripulantes, além de soluções relacionadas à responsabilidade civil do empregador que acompanham esse novo momento do mercado.

A programação contou ainda com uma apresentação sobre a capacidade global de subscrição da Starr e sua atuação conjunta com o programa Starr Consulting Services (SCS) na prestação de consultoria especializada e na gestão de riscos, especialmente nos setores de aviação e aeroespacial. O tema foi apresentado por Fernanda Strachino, head da divisão de Aviação. João Caram abordou a parceria e as capacidades da Jet Support Services, Inc. (JSSI), enquanto David Branco, da Branco Aviação, tratou da análise de riscos e da prevenção.

Nicholas Godoy