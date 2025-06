Allianz mira PMEs com novo limite de cobertura

A Allianz Seguros anunciou a ampliação do limite de cobertura do seguro Allianz Empresa – PME, voltado a pequenas e médias empresas. O teto, que antes era de R$ 10 milhões, passa a ser de até R$ 20 milhões para novas contratações e renovações externas. A medida reforça a presença da seguradora no segmento corporativo e gera novas oportunidades para os corretores.

Segundo Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz, o ajuste garante mais proteção aos bens físicos das empresas e assegura a continuidade das operações em casos de sinistro. “A importância segurada precisa refletir o risco real da operação. Isso permite indenizações mais adequadas e fortalece a gestão de riscos das empresas”, explica.

A decisão vem em um momento de crescimento das PMEs no Brasil. De acordo com o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs, o faturamento do setor cresceu 4,5% em 2024, acima do PIB nacional estimado em 3,5%.

O Allianz Empresa – PME atende empresas do comércio, serviços e indústria, como pet shops, drogarias, hotéis, salões de beleza e clínicas de estética. O produto oferece nove coberturas principais, que contemplam mais de 30 tipos de eventos, como incêndios, danos elétricos, responsabilidade civil e avarias em máquinas e equipamentos. Um dos diferenciais é a cláusula de Valor de Novo, que garante a indenização sem considerar depreciação por uso ou tempo.

Outro destaque é a contratação 100% digital. O cotador inteligente simplifica a emissão para atividades comuns, exigindo apenas 13 campos preenchidos. Para categorias com maior risco, o sistema envia os dados automaticamente para análise da equipe de subscrição da Allianz.

O seguro oferece ainda um pacote de assistências emergenciais, como limpeza de caixa d’água, manutenção de portas, desinsetização e verificação de extintores. O cliente também conta com o serviço “Check-up Empresarial”, que inclui instalação de luzes de emergência e limpeza de ar-condicionado.