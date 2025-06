Ituran Brasil e Zurich Seguros anunciam parceria

A Ituran Brasil, acaba de anunciar a parceria com a Zurich Seguros em seu portifólio de soluções. Desde o mês de maio, os produtos Ituran com Seguro e Ituran com Seguro EV (voltado para veículos elétricos) passaram a contar com as soluções da Zurich, ampliando a aceitação, as possibilidades de cobertura e a competitividade na precificação para diversos perfis de veículos e regiões do país.

Com essa nova composição, os produtos da linha Ituran com Seguro se fortalecem ainda mais no mercado. Os clientes contam com apólices que oferecem indenização integral com base na Tabela Fipe, um dos principais diferenciais do setor, aliando tecnologia de telemetria veicular à segurança de uma seguradora de referência.

“Em 25 anos de atuação no Brasil, já recuperamos mais de R$ 6,8 bilhões em veículos. Essa nova parceria com a Zurich é estratégica para impulsionar nosso crescimento e ampliar o acesso a soluções modernas e acessíveis de seguro veicular”, afirma Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.

No produto tradicional Ituran com Seguro, os motoristas contam com seguro de perda total pelo roubo/furto, incêndio e alagamento, assistência 24h e a possibilidade de contratar coberturas adicionais, como perda parcial, perda total por colisão, danos a terceiros, carro reserva, entre outras, com valores acessíveis e ampla aceitação.

“A tecnologia da Ituran agrega ainda mais valor ao seguro automóvel pois, além de possibilitar a conectividade do veículo, aumenta significativamente a probabilidade de recuperação do veículo em casos de roubo ou furto”, comenta Fabio Leme, diretor executivo de Personal Lines da Zurich Seguros. “Essa parceria é fundamental para ampliar o acesso ao seguro automóvel no país”.

Somente em 2024, a família Ituran com Seguro gerou R$ 344 milhões em prêmios de seguros de automóveis, com 260 mil apólices emitidas e R$ 38 milhões pagos em comissões aos corretores de seguros e redes parceiras.

No segmento de elétricos, a Zurich também passa a reforçar o Ituran com Seguro EV, que oferece cobertura modular, e indenização integral pela Tabela Fipe. O produto incorpora ainda a exclusiva tecnologia EV-Plan Ituran, lançada em fevereiro de 2025, que proporciona monitoramento em tempo real da bateria, projeção de autonomia, roteirização inteligente com pontos de recarga para validar uma autonomia suficiente até o destino e alertas de consumo.

“A Zurich foi pioneira no Brasil ao oferecer seguros para carros elétricos. Essa parceria não só amplia a nossa oferta de seguros para automóveis no mercado, como reforça nosso compromisso conjunto com a mobilidade sustentável e as boas práticas de ESG”, destaca Fabio Leme, da Zurich Seguros.