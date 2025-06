Tokio Marine: garantia da sustentabilidade das empresas

EXCLUSIVO – O mercado de seguros empresariais é uma vertente cada vez mais estratégica para as seguradoras que desejam ampliar sua atuação entre empresas de todos os portes. Com uma carteira robusta, presença em todo o território nacional e uma política comercial estruturada, a Tokio Marine reforça sua aposta nesse segmento, enxergando nele um motor relevante para o crescimento sustentável da companhia.

Sidney Cezarino, diretor de Seguro Empresarial da Tokio Marine, destaca que a companhia vem aprimorando continuamente seu portfólio para atender com precisão os diferentes perfis de clientes. “Temos conhecimento em muitas áreas de negócio, o que permite uma capilaridade enorme. Com isso, conseguimos atender desde um pequeno comércio de bairro até uma empresa de médio porte com atuação regional, com coberturas de até R$ 100 mi”, afirma o executivo. Essa variedade de perfis é refletida na estrutura de subscrição da seguradora, que oferece produtos competitivos, com coberturas personalizadas e possibilidade de customização de acordo com as necessidades do segurado.

Com um modelo de negócios que combina tecnologia, inteligência de dados e relacionamento próximo com os corretores, a Tokio Marine aposta na eficiência dos processos para melhorar a experiência do cliente e do parceiro de negócios. A companhia trabalha com inteligência artificial na subscrição, o que garante agilidade na emissão e análise de risco. “Conseguimos hoje emitir uma apólice em menos de um minuto em muitos casos. Isso representa um ganho expressivo para o corretor e para o segurado”, explica Cezarino.

Um dos pilares do crescimento da carteira de seguro empresarial é o foco em pequenas e médias empresas, que historicamente apresentam baixa penetração de seguros no Brasil. Segundo Cezarino, existe um oceano azul a ser explorado. “Muitas dessas empresas ainda não têm proteção adequada para seus ativos. Nosso papel é mostrar, junto aos corretores, a importância de garantir a continuidade dos negócios em caso de imprevistos.” Ele cita como exemplos as coberturas contra incêndio, roubo, danos elétricos e responsabilidade civil, que são cruciais para a sobrevivência do negócio em situações adversas.

Campanha de vendas

Para incentivar ainda mais a comercialização desse tipo de seguro, a Tokio Marine lançou em 1º de maio a campanha de vendas voltada para corretores de todo o Brasil. A ação tem como objetivo premiar o desempenho dos parceiros comerciais que mais se destacarem nas vendas de seguros empresariais, oferecendo comissionamento extra como recompensa.

Cézarino acredita que campanhas como essa cumprem um papel importante não apenas para impulsionar as vendas, mas também para educar o mercado e estimular a comercialização do produto em todo o Brasil, aproveitando a capilaridade da rede de corretores e a facilidade de contratação. “O sucesso da campanha reflete o crescimento da carteira no último ano, acima dos dois dígitos”.

Para 2025, a expectativa é continuar crescendo acima deste patamar, com destaque para o segmento de energia renovável, especialmente a solar, que recebe atenção especial da companhia, alinhada a uma diretriz global de sustentabilidade.

Como diferencial da Tokio, Cezarino cita a assistência 24h, que oferece suporte emergencial em serviços como chaveiro, manutenção elétrica, hidráulica, cobertura provisória de telhados após vendavais, vigilância pós sinistro, entre outros, tanto para situações decorrentes de sinistros quanto para necessidade do dia-a-dia. “A novidade são os serviços voltados para a sustentabilidade, como limpeza de placas solares e descarte correto de resíduos, como o lixo eletrônico”, pontua o executivo.

Além disso, o produto também investe em melhorias tecnológicas, como a simplificação do enquadramento das atividades no Portal do Corretor, tornando o processo de cotação mais rápido, intuitivo e com maior autonomia, “A companhia também está aprimorando as regras de inspeção de risco, tornando-as mais direcionadas aos principais fatores de sinistros, reforçando a importância da prevenção e da correta avaliação dos valores segurados.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #308