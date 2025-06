Últimos dias para as inscrições do VII Exame de Seguros da FGV

A FGV Conhecimento abre inscrições para o 7º Exame Nacional para Corretores de Seguros. A aprovação é requisito para a atuação profissional no setor. Os interessados em obter a certificação e atuar de maneira qualificada no mercado têm até o dia 27 de junho para concluir o cadastro na página da instituição organizadora.

O exame visa avaliar o conhecimento dos candidatos em diversas áreas fundamentais para a profissão. Realizado nos dias 5 e 6 de julho, as provas serão compostas por questões de múltipla escolha e a aprovação se dará para os que acertarem, pelo menos, 70% das questões no conjunto de todas as disciplinas por área de atuação, sem zerar nenhuma delas individualmente.

A taxa de inscrição para as áreas de Capitalização e de Vida e Previdência é de R$ 499,00 cada uma. Já para a área de Danos (antigo Ramos Elementares), a taxa é de R$ 999,00. Os candidatos que desejarem se habilitar em todas as áreas podem optar pelo pagamento integral das três taxas, no valor total de R$ 1.900,00. Os valores têm 10% de desconto para o pagamento à vista ou podem ser parcelados em 10 vezes sem juros.

Nesta edição, a aplicação também será em dois dias consecutivos, a depender do módulo de prova escolhido. A prova ocorrerá no dia 5 de julho para quem pretende atuar nas áreas de Capitalização, das 14h às 16h, ou de Vida e Previdência, das 16h30 às 18h30, e cada uma delas terá 50 questões. Já no dia 6 de julho, será aplicada a prova da área de Danos, das 14h às 18h30, composta de 100 questões. Todas as aplicações seguirão o horário de Brasília.

O resultado preliminar será divulgado no dia 8 de julho. Os recursos contra questões devem ser submetidos entre os dias 9 e 10 de julho. Já o resultado final está previsto para o dia 8 de agosto de 2025. O certificado será expedido após a divulgação definitiva, somente mediante comprovação pelo candidato dos pré-requisitos necessários para solicitar o documento.

Atenta às modificações e necessidades do mercado, a FGV disponibiliza, desde o ano passado, um bônus para os matriculados no exame: todos terão acesso gratuito ao Curso de Formação de Corretores de Seguros, autoinstrucional, com conteúdo online e assíncrono. Esse curso inclui módulos em Finanças e Gestão, Direito e Legislação, Pessoas e Previdência, além de Inovação e Seguros, permitindo que os participantes se aprofundem nas principais competências exigidas pelo setor.

Para mais informações sobre o exame e o curso, entre em contato pelo e-mail seguros@fgv.br e acesse o regulamento para acompanhar as demais etapas.