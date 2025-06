Unimed Participações anuncia nova diretoria

A Unimed Participações, hub de negócios estratégicos e complementares ao Sistema Unimed, anuncia a transição de sua diretoria. Eduardo Chinaglia assume a presidência, enquanto Newton Nunes passa a ocupar o cargo de diretor Administrativo Financeiro. Sérgio Malburg permanece como diretor de Mercado e Novos Negócios. Também foi eleito um novo Conselho de Administração, que contará com Samuel Flam como presidente, Rached Hajar Traya como vice-presidente e Omar Abujamra Junior como secretário.

A mudança ocorre conforme previsto no estatuto da entidade, que estabelece eleições entre as maiores cooperativas associadas, o que reflete o compromisso com uma governança democrática, alinhada aos princípios do cooperativismo. O novo mandato se estende de 2025 até 2027.

A nova diretoria assume com o desafio de manter o dinamismo e o protagonismo da Unimed Participações, reforçando sua atuação como catalisadora de inovação e crescimento no Sistema Unimed, em todo o país.

Formado em medicina no ano de 1976, pela Faculdade de Itajubá (MG), e com especialização em urologia, o novo presidente da holding, Eduardo Chinaglia, possui ampla experiência na saúde suplementar, tendo começado no cooperativismo em 1984 como sócio-fundador da Unimed São João da Boa Vista, que mais tarde adotou o nome de Unimed Leste Paulista.

Em 2008, integrou o quadro de conselheiro fiscal da Unimed FESP (Federação das Unimeds do Estado de São Paulo). Após passar pelos cargos de coordenador do conselho fiscal, conselheiro de administração e diretor de gestão operacional, foi eleito diretor-presidente da Federação por dois mandatos (2021-2025). Além da presidência da Unimed Participações, também atua como diretor do Ramo Saúde na Ocesp – Organização das Cooperativas do estado de São Paulo (2022–2026).

Chinaglia reforça o compromisso com a continuidade e o avanço dos projetos estratégicos da Companhia. “Esta transição representa um passo à frente, com foco no futuro. Nossa missão é seguir fortalecendo as parcerias com as cooperativas e avançar na jornada de transformação e crescimento da Unimed Participações”, destaca.

Já o novo diretor, Newton Nunes, médico cardiologista, traz consigo uma trajetória sólida dentro do Sistema Unimed, onde foi presidente da Unimed Teresina, entre 2022 e 2025, e da Federação Unimed Piauí, de 2022 a 2025. Sérgio Malburg, médico especializado em cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Bariátrica e Endoscopia, permanece como diretor de Mercado e Novos Negócios da holding e, também, como presidente da Federação Santa Catarina, além de ter assumido, neste ano, a presidência da Unimed Mercosul.

N.G.