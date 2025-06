Com foco em transformar o seguro agrícola, Picsel tem novo CTO

A Picsel, empresa brasileira focada em análise de risco e soluções digitais para o seguro rural, anunciou a chegada de Rodrigo Zuini como seu novo Chief Technology Officer (CTO). O executivo acumula experiência em tecnologia e dados, com passagens por empresas como Itaú, Spring Global e Bluefit, e agora assume a missão de liderar o desenvolvimento de soluções voltadas à digitalização do setor agrícola e do mercado segurador.

Desde sua fundação em 2020, a Picsel tem como foco tornar o seguro rural mais eficiente por meio de tecnologias como sensoriamento remoto, agrometeorologia, inteligência artificial e big data. A nomeação de Zuini reforça a estratégia da empresa de ampliar a oferta de ferramentas digitais que atendam às necessidades de seguradoras, corretores e produtores rurais.

Segundo Rodrigo Zuini, o setor vive um momento decisivo de transformação digital. Para ele, a adoção de tecnologias avançadas pode não apenas otimizar a precificação e o monitoramento de risco, mas também melhorar a experiência dos usuários e a eficiência das operações. Sua atuação será voltada ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica da Picsel e à ampliação de soluções escaláveis para o mercado.

O movimento ocorre em um contexto de crescimento do seguro rural no país. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o setor registrou um aumento de 25% em 2024, evidenciando a busca por produtos mais acessíveis e serviços digitais mais robustos.

Para Vitor Ozaki, CEO da Picsel, a chegada do novo CTO marca uma nova fase da empresa. “A ampliação da equipe com profissionais especializados em tecnologia e inovação é essencial para acompanhar a evolução do agronegócio e atender com mais precisão às demandas do setor segurador”, afirma.

N.G.