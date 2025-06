A Bradesco Seguros registrou, no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de mais de 250% nas contratações do seguro para equipamentos agrícolas na Região Norte. O resultado reflete o avanço do setor agropecuário e o foco da seguradora em ampliar sua atuação em mercados regionais.

Entre os destaques está o estado do Tocantins, que teve aumento de 90% nas contratações e crescimento de 31,6% no número de itens segurados em relação ao mesmo período de 2024. A demanda crescente por equipamentos e a intensificação das atividades rurais na região têm estimulado o investimento em proteção patrimonial e fortalecido o mercado de seguros agrícolas.

A crescente demanda por equipamentos e a intensificação das atividades agropecuárias na região impulsionam não só os investimentos, mas também a geração de empregos. “O Tocantins é estratégico para nós. Estivemos presentes na Agrotins, maior feira agropecuária do Norte do país, onde reforçamos nosso compromisso com quem faz o agro acontecer”, afirmou Paulo César Martins, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros. “Tivemos encontros valiosos com corretores e clientes, o que reforça nosso foco em expandir com qualidade”.

N.G.