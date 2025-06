Mapfre aposta no varejo e leva novas soluções à Eletrolar Show

A Mapfre, anuncia pela pela primeira vez sua participação da Eletrolar Show com estande próprio. Considerada a maior feira B2B da América Latina para os setores de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares e tecnologia da informação, o evento acontece entre os dias 23 e 26 de junho, em São Paulo.

A presença marca um movimento estratégico da seguradora, que busca consolidar o varejo como um novo canal de crescimento. Nos últimos anos, a empresa reestruturou sua atuação nesse segmento com a criação de uma vertical dedicada, investimentos em capacitação e um portfólio alinhado à jornada de compra do consumidor.

“Acreditamos que o seguro pode se tornar uma nova fonte de receita para o varejo, com alta margem e valor agregado à experiência do cliente”, afirma Luciano Bezas, diretor de canais estratégicos da Mapfre.

Entre os produtos oferecidos estão garantia estendida, seguro para eletroeletrônicos e proteção financeira. Embora já conhecidos no mercado, esses produtos agora são apresentados com uma abordagem voltada à escalabilidade e integração com a jornada digital de consumo.

A feira é vista pela seguradora como uma oportunidade para fortalecer parcerias e abrir novas frentes comerciais. Segundo Bezas, o objetivo é que a empresa seja reconhecida como parceira de negócios, não apenas como fornecedora de seguros.

“Estamos redesenhando nossa atuação com o varejo, ouvindo suas demandas, capacitando as equipes e oferecendo soluções com retorno real. Estar na Eletrolar Show é parte desse compromisso e da nossa visão de longo prazo”, afirma o executivo.

Além da exposição dos produtos, a companhia pretende intensificar o relacionamento com redes regionais, grandes varejistas e distribuidores durante o evento, com foco na construção de alianças estratégicas.

“A Eletrolar Show é onde o varejo projeta o futuro. Nosso objetivo é participar dessa conversa com uma proposta clara, alinhada às necessidades do mercado e com impacto direto para todos os envolvidos”, conclui Bezas.

N.G.