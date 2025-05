Patrick Tiernan assume como chairman do Lloyd’s em 1º de junho

O Lloyd’s of London anunciou hoje a nomeação de Patrick Tiernan como novo Diretor Executivo (CEO) pelo Conselho da companhia. Ele assumirá o cargo de novo CEO do Lloyd’s em 1º de junho de 2025.

Patrick ingressou no Lloyd’s em maio de 2021, como o primeiro Diretor de Mercados da organização, responsável por subscrição, sinistros, gestão de exposição, supervisão de mercado e regulamentação internacional, distribuição, estratégia para novos participantes, Rede Global do Lloyd’s, Laboratório do Lloyd’s, Academia do Lloyd’s e agentes globais do Lloyd’s.

Ele traz uma vasta experiência como executivo de seguros, com um histórico de sucesso acumulado ao longo de quase 30 anos. Antes de ingressar no Lloyd’s, Patrick ocupou diversos cargos de liderança na Aviva, incluindo o de Diretor Executivo de Linhas Comerciais e Corporativo Global e Especializado, e Diretor Financeiro da Aviva Insurance Limited. Anteriormente, foi Diretor de Operações da StarStone Insurance e Diretor Executivo da Zurich Centrally Managed Businesses. Ele é contador credenciado, membro do ICAEW e possui bacharelado em Administração e Direito pela University College Dublin.

“Minha primeira prioridade foi nomear um novo Diretor Executivo e, portanto, estou muito satisfeito que Patrick liderará o mercado na próxima etapa de seu desenvolvimento estratégico. O profundo conhecimento de mercado de Patrick, aliado à sua perspicácia comercial e expertise no setor, garantirão que o Lloyd’s continue focado em apresentar um desempenho consistente e disciplinado. O processo de busca demonstrou a mim e aos meus colegas do Conselho do Lloyd’s que ele era o candidato ideal para esta função. Estou ansioso para trabalhar com ele e com todos os nossos participantes do mercado para garantir o sucesso futuro do mercado. Gostaria de expressar minha gratidão a John Neal por sua liderança nos últimos sete anos. Seus esforços ajudaram o Lloyd’s a realizar uma grande reviravolta no desempenho, resultando em anos consecutivos de sólidos resultados financeiros, e garantiram que a organização esteja agora na melhor posição possível para aproveitar ao máximo as oportunidades futuras’, disse Sir Charles Roxburgh, presidente do Lloyd’s.



Patrick Tiernan afirmou: “É um imenso privilégio ser escolhido como o próximo Diretor Executivo do Lloyd’s. Estou entusiasmado em liderar um grupo de pessoas tão talentosas e dedicadas. Tenho forte confiança no que podemos alcançar juntos e estou ansioso para adicionar mais um capítulo de sucesso à história desta instituição histórica. Gostaria de expressar minha gratidão a Charles e ao Conselho pela confiança depositada em mim. Também quero agradecer a Bruce Carnegie-Brown, John Neal e Burkhard Keese por deixarem o mercado com uma saúde tão sólida. Meu foco principal será apoiar o sucesso comercial de nossos participantes do mercado, mantendo um controle rígido sobre a disciplina de subscrição e salvaguardando a solidez financeira da Corporação”.

