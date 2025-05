IR 2025: como declarar indenização de seguro

O período para declaração do Imposto de Renda chegou e, com ele, podem surgir diversas dúvidas sobre como preencher corretamente as informações no documento. Seguros e indenizações recebidas, por exemplo, geralmente causam incertezas. Por isso, a Generali Brasil destacou algumas dicas para evitar a malha fina da Receita.

Claudia Lopes, Diretora Comercial & Marketing, explica que a aquisição de apólices não precisa ser declarada no Imposto de Renda, porém as indenizações de seguros residenciais, automotivos e de vida devem constar na declaração.

Apesar disso, o segurado e seus beneficiários não precisam se preocupar, uma vez que as indenizações são isentas do IR, portanto não será necessário realizar pagamento com base no valor recebido.

Já em caso de recebimento de indenização por mais de uma pessoa, cada uma deve declarar individualmente o valor recebido, na ficha de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

“Em caso de roubo, furto ou perda total de um bem segurado, no momento de declarar a indenização recebida, a natureza do recebimento deve ser o CNPJ da sua seguradora.” destaca Claudia. “Não se esqueça também de dar baixa do bem segurado na ficha de ‘Bens e Direitos’ no site da Receita, e guardar os comprovantes de sinistro, caso precise justificar a origem do valor recebido”, conclui a executiva.

A Generali destaca três dicas extras para quem ainda tem dúvidas sobre a declaração de seguros no Imposto de Renda:

· Mantenha seus documentos organizados: Guarde todas as informações sobre apólices de seguro e valores recebidos de forma estruturada para facilitar a declaração.

· Verifique as regras de tributação: Cada tipo de seguro pode ter normas específicas de tributação. Certifique-se de conferir todas as exigências antes de declarar para evitar erros.· Busque orientação profissional: Em caso de dúvidas, consulte um contador. Esses profissionais podem fornecer orientações importantes e garantir que sua declaração esteja em conformidade com a legislação.